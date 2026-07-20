¿Qué enfermedad tiene Luis Fernando Peña? El actor de Amarte duele explica por qué fue operado

Luis Fernando Peña el actor, recordado por dar vida a Ulises en Amarte duele, sorprendió a sus seguidores al compartir en TikTok que fue sometido a una circuncisión a los 43 años, un procedimiento que decidió mostrar en video desde el hospital para hablar sin tapujos sobre una condición médica poco conocida: la parafimosis.

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¿Por qué Luis Fernando Peña necesitó una circuncisión a los 43 años?

Luis Fernando Peña explicó que recientemente se sometió a una cirugía íntima tras ser diagnosticado con parafimosis, una condición que afecta el prepucio y que puede provocar molestias importantes si no se trata a tiempo.

A través de varios videos compartidos en TikTok, el actor documentó parte de su estancia en el hospital y aclaró desde el principio que no se trataba de una situación de gravedad. Sin embargo, quiso compartir su experiencia para generar conciencia sobre la salud masculina y la importancia de acudir al médico cuando aparece cualquier síntoma.

Según detalló el especialista que lo atendió, la parafimosis consiste en un estrechamiento del prepucio que provoca presión sobre el glande cuando la piel se retrae. Esta condición puede derivar en lesiones, irritación y complicaciones mayores si no se corrige con tratamiento médico.

“El padecimiento se llama parafimosis... es como un estrechamiento del prepucio y hace que se apriete el glande”, explicó el doctor durante el video publicado por el actor.

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¿Qué es la parafimosis, la condición médica que sufrió Luis Fernando Peña?

La parafimosis es un problema urológico que puede aparecer tanto en niños como en adultos. De acuerdo con el médico que intervino a Luis Fernando Peña, esta condición no está relacionada con una edad específica y puede desarrollarse en distintas etapas de la vida.

El especialista explicó que cuando el prepucio ejerce presión constante sobre el glande, la piel puede comenzar a agrietarse o sufrir pequeñas lesiones. Con el tiempo, estas heridas pueden formar una especie de engrosamiento similar a un callo, complicando aún más la situación.

Por esa razón, el tratamiento recomendado para el actor fue una circuncisión, procedimiento mediante el cual se retira el tejido afectado para eliminar el problema. Además, el médico aprovechó para recordar la importancia de mantener una adecuada higiene íntima y retraer el prepucio durante el baño para limpiar correctamente la zona.

Esta explicación llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales, ya que muchas personas suelen asociar la circuncisión únicamente con recién nacidos, cuando en realidad también puede realizarse en adultos por razones médicas específicas.

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@luisfernandop_mx Salí de la operación y llegó el doctor a revisarme y explicó el padecimiento ♬ sonido original - Luis Fernando Peña

¿Cómo salió Luis Fernando Peña de la cirugía y cuál es su estado de salud?

Tras la operación, Luis Fernando Peña reapareció en videos caminando dentro del hospital y compartiendo detalles de su recuperación. El actor transmitió tranquilidad a sus seguidores y aseguró que el procedimiento había sido exitoso.

Incluso contó que pocas horas después de la cirugía ya había desayunado, tomado agua y únicamente esperaba la autorización de los especialistas para regresar a casa. Su evolución favorable permitió que recibiera el alta médica el mismo día.

“Nada grave, no se espanten”, comentó el actor al dirigirse a sus seguidores.

El médico confirmó posteriormente que la intervención había sido un éxito y que la recuperación avanzaba conforme a lo esperado, por lo que no existían mayores preocupaciones respecto al estado de salud del actor.

¿Qué mensaje envió Luis Fernando Peña a los hombres sobre la salud masculina?

Más allá de contar su experiencia personal, Luis Fernando Peña utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que consideró fundamental: dejar atrás los prejuicios relacionados con la salud masculina.

El actor señaló que muchos hombres evitan acudir al especialista por vergüenza o por la idea equivocada de que ciertos temas no deben hablarse públicamente. Por ello decidió mostrar parte del proceso médico y permitir que el propio doctor explicara el diagnóstico de forma correcta.

“Hay muchos hombres que de pronto es como de: ‘Ay no, no hablemos de eso porque yo soy bien macho’. Igual que con la vasectomía”, expresó.

Incluso durante una conversación en tono de broma, Luis Fernando Peña preguntó qué seguía después de la operación. El médico respondió entre risas que tendría que esperar aproximadamente diez días antes de retomar algunas actividades, dejando claro que el proceso de recuperación requería paciencia y cuidados específicos.