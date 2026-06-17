Luis Miguel hospitalizado de emergencia por una cirugía cardíaca, reportan; esto es lo que se sabe

Mucho se ha dicho sobre el estado médico de Luis Miguel. Ahora, la revista ‘Semana’ reportó que, presuntamente, el llamado ‘Sol de México’ habría sido hospitalizado de emergencia. Te contamos todo lo que se sabe.

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Luis Miguel estaría hospitalizado / Mezcalent

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel HOY miércoles 17 de junio?

Hace algunas horas, la revista ‘Semana’ informó que Luis Miguel fue ingresado a un hospital de Nueva York por una cirugía cardíaca. Según se dice, la intervención fue hace algunos días y se está recuperando exitosamente.

Cabe mencionar que, hace algunas semanas, se había mencionado que el cantante no estaba bien de salud. No obstante, sus allegados desmintieron esta información en aquel entonces.

Se reportó que el intérprete de ‘La incondicional’ se encuentra en una de las mejores clínicas de cardiología a nivel mundial. También se dijo que su pareja, Paloma Cuevas, lo ha estado apoyando en este proceso.

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