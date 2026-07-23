Hospitalizan de emergencia a Roberto Carlos; revelan cuál es su estado de salud: ¿está grave? Esto sabemos

En diciembre de 2025, el cantante brasileño Roberto Carlos preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizado luego de sufrir un accidente automovilístico. Afortunadamente, fue dado de alta sin complicaciones.

Este jueves 23 de julio, el intérprete volvió a ser ingresado a un hospital, esta vez para someterse a una cirugía. La noticia encendió las alarmas entre sus fans; sin embargo, su equipo no tardó en actualizar su estado de salud y explicar los motivos de la intervención. ¿Cómo se encuentra?

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Roberto Carlos / Instagram

¿Por qué hospitalizaron a Roberto Carlos?

La mañana del jueves 23 de julio, el equipo del cantante publicó un comunicado en redes sociales en el que avisaron que Roberto Carlos fue ingresado para someterse a una cirugía de vesícula por videolaparoscopía, previamente programada.

“Queremos anunciar que el artista Roberto Carlos se someterá a una cirugía programada de vesícula por videolaparoscopía. Roberto Carlos se encuentra tranquilo y sigue todas las indicaciones médicas. Se espera una recuperación rápida, sin afectar su calendario de conciertos programados. Agradecemos a todos sus muestras de cariño.” Equipo de Roberto Carlos

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Roberto Carlos / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos tras la cirugía?

En el mismo comunicado en el que informó que la intervención formaba parte de un tratamiento preventivo, el equipo del cantante también actualizó su estado de salud.

De acuerdo con el mensaje, Roberto Carlos se encuentra estable y tranquilo, siguiendo las indicaciones médicas tras la cirugía. Además, señalaron que su recuperación avanza favorablemente y que el procedimiento no afectará la agenda de conciertos que ya tiene programada.

La videolaparoscopía es una procedimiento médico mínimamente invasiva, por lo que tiene un periodo de recuperación más corto en comparación con una cirugía convencional.

Hasta el momento, no se ha informado sobre complicaciones derivadas de la operación, por lo que el artista continúa evolucionando de manera favorable.

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¿Cuándo fue el último concierto de Roberto Carlos y cuándo volverá a los escenarios?

El último concierto de Roberto Carlos se llevó a cabo el 30 de mayo de 2026 en el Kia Center, de Orlando, Florida, en Estados Unidos.

Desde entonces, el cantante se encuentra en un periodo de descanso que coincide con su recuperación tras la cirugía. Si todo marcha conforme a lo previsto, volverá a los escenarios el próximo 15 de agosto con una presentación en el Qualistage, de Río de Janeiro. Hasta el momento, su agenda de conciertos permanece sin cambios, de acuerdo con lo informado por su equipo.

El intérprete mantiene una serie de presentaciones programadas en Brasil hasta octubre. Además, cerrará el año el 6 de diciembre con un espectáculo especial a bordo de su tradicional crucero temático, que zarpará desde el puerto de Santos, en Brasil.

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