Latin Lover entra a quirófano y lanza preocupante mensaje: “Que todo salga bien” ¿Cuál es su estado de salud?

En septiembre del 2025, Latin Lover sorprendió a sus seguidores al mostrar las cicatrices de la cirugía de hombro a la que fue sometido. Ahora, el exluchador volvió a encender las alarmas al publicar una foto en Instagram en la que comunica que volvió a entrar al quirófano y pidió a sus fans oraciones y buenos deseos. ¿Qué le pasó? Aquí te contamos.

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Latin Lover / Mezcalent

¿Cómo anunció Latin Lover que va a ser operado y cuál es su estado de salud?

Latin Lover publicó una fotografía en Instagram en la que aparece acostado en una cama de hospital, con una bata hospitalaria y una canalización en el brazo izquierdo.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje en el que detalló que entraría al quirófano al mediodía; y pidió a sus seguidores buenos deseos y oraciones antes de someterse a la intervención médica.

“Deséame suerte, pídanle al de arriba que todo salga bien por favor. Entramos al quirófano a las 12 del mediodía! Nos vemos pronto si Dios quiere. Los quiero.” Latin Lover

Al momento, Latin Lover no ha dado actualizaciones sobre su estado de salud. Se espera que muy pronto comparta a sus seguidores más detalles sobre su cirugía.

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¿Qué se sabe sobre la cirugía de Latin Lover?

Aunque el exluchador no dio detalles en la publicación sobre la cirugía a la que sería sometido, la noche del 12 de julio inició una transmisión en vivo en Facebook, en la que habló del procedimiento al que se someterá.

Mencionó que, a lo largo de su carrera, se ha sometido a 27 cirugías, la gran mayoría de ellas a causa de las lesiones que sufrió en la lucha libre y otras por los excesos que cometió durante sus rutinas de ejercicio.

Explicó que la cirugía que le realizarán en esta ocasión es de la rodilla, la cual había postergado durante mucho tiempo por cuestiones de trabajo, pero que el dolor lo ha orillado a someterse al procedimiento lo antes posible.

Detalló que ha sufrido múltiples microfracturas en la rodilla, lo que ha provocado fricción entre los meniscos y la formación de estructuras similares a las estalactitas, las cuales cortan el ligamento y el tendón, además de provocar hematomas. Por ello, los médicos deben retirar todos los residuos de esa fricción y perforar el cartílago para su regeneración y, con ello, restablecer la anatomía de la rodilla.

Latin Lover se mostró preocupado, pues recordó que en sus últimas dos cirugías, una de columna vertebral y otra de hombro, han tenido complicaciones y permaneció internado durante dos meses.

“Tengo más de 27 cirugías en mi duerpo, pero tengo un poquito de preocupación porque en las últimas dos cirugías tuve que regresar y me tuvieron que intervenir nueve veces. Pasé casi dos meses internado en el hospital.” Latin Lover

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Latin Lover habló de las cirugías por las que ha pasado. / Redes sociales

¿A qué se dedica Latin Lover luego de retirarse como luchador?

Latin Lover no se ha deslindado por completo de la Lucha Libre, pues actualmente trabaja como directivo de la empresa mexicana Triple A, como Director de Talento.

Además, incursionó en el mundo de las redes sociales con su pódcast ‘Luchando por tus sueños’, en el que invita a varios colegas luchadores y comparten anécdotas e historias de vida.

Recientemente, Latin Lover estuvo involucrado en un altercado durante una función de lucha libre.

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