Luto en la familia del Santo; muere uno de los hijos de la leyenda de la lucha libre; así lo confirmaron

El mundo del espectáculo ha enfrentado lamentables pérdidas en los últimos días, como la muerte de la cantante Lauren Bennett.

Ahora, la tristeza también alcanza a la lucha libre mexicana, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Héctor Rodolfo Guzmán, uno de los hijos de la leyenda ‘el Santo’. ¿Qué es lo que se sabe? Aquí te contamos.

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Héctor Rodolfo Guzmán, hijo de El Santo y padre de ‘Axel’ / Redes sociales

¿Quién era Héctor Rodolfo Guzmán, hijo del ‘Santo’?

Héctor Rodolfo Guzmán Huerta fue el tercero de los diez hijos que tuvo el ‘Enmascarado de plata’ durante su primer matrimonio, con María de los Ángeles Rodríguez.

Aunque formó parte de una de las familias más emblemáticas del deporte mexicano, se sabe que Héctor Guzmán tomó un camino diferente y no se dedicó profesionalmente a la lucha libre. Sin embargo, siempre permaneció cercano a la dinastía, pues su hijo Axel, nieto del ‘Santo’, ha mantenido vivo el legado familiar dentro de los cuadriláteros.

Actualmente, Axel se presenta como luchador profesional y es conocido como ‘Axel, heredero de plata’, personaje con el que rinde homenaje a la historia de su abuelo, considerado uno de los máximos íconos de la lucha libre y del cine mexicano.

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Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, hijo de ‘El Santo’ y padre de ‘Axel’ / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Rodolfo Guzmán, hijo del Santo?

La noticia de la muerte de Héctor Rodolfo Guzmán se dio a conocer a través de las redes sociales de Karla García, hija del ‘Huracán’ Ramírez, esposa de Axel y nuera del ahora fallecido. Posteriormente, Axel compartió la esquela en sus perfiles.

Se sabe que Héctor Rodolfo falleció el domingo 5 de julio y hasta el momento, la familia no ha informado cuál fue la causa del fallecimiento. El comunicado difundido en redes sociales únicamente confirmó la lamentable noticia y dio los detalles de los servicios funerarios.

“La familia Guzmán Rodríguez tiene la pena de participarle el sensible fallecimiento de nuestro amado Rodolfo Guzmán Rodríguez.” Familia de Héctor Rodolfo Guzmán

El último adiós para el hijo del ‘Santo’ se llevó a cabo en una funeraria al sur de la Ciudad de México el lunes 6 de julio, con amigos y familia para despedirlo.

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¿Cuántos hijos tuvo ‘el Santo’?

El legendario luchador y figura del cine mexicano tuvo diez hijos durante su matrimonio con María de los Ángeles Rodríguez, aunque solo uno siguió directamente sus pasos sobre el ring: Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, mejor conocido como ‘El Hijo del Santo’.

Años después, el histórico luchador se casó con Mara Vallejo, con quien tuvo un hijo más. Con ello, la familia del ‘Enmascarado de Plata’ continuó creciendo y posicionándose como una de las dinastías más importantes de la lucha libre mexicana.

Recientemente, también se informó sobre la muerte del influencer Sebastián Funes y su papá en un accidente automovilístico.

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