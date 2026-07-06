Muere la cantante de ‘Party rock anthem’, canción más conocida de LMFAO, a los 37 años

Hace poco se cumplió la ‘regla de tres’, donde murieron dos cantantes y un actor de forma trágica en menos de una semana. Ahora, en el espectáculo internacional se confirmó la muerte de otra cantante. Conocida por su interpretación de la canción estadounidense ‘Party rock anthem’, Lauren Bennett murió a los 37 años y la noticia se dio a conocer a través de otro grupo musical al que pertenecía. Esto se sabe.

Lauren Bennett perteneció a las Pussycat dolls / Redes sociales

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¿Quién confirmó la muerte de Lauren Bennet y de qué murió?

A través de la cuenta oficial de Instagram de ‘G.R.L.’, agrupación a la cual pertenecía, se confirmó la muerte de Lauren Bennet. Mediante un comunicado, las cantantes externaron su tristeza por la noticia.

“Es con una profunda tristeza que compartimos la muerte de nuestra querida Lauren”, se lee.

Lauren Bennett / Redes sociales

Hasta el momento, este comunicado ha sido la única fuente que ha hecho declaraciones sobre la trágica noticia. El grupo musical se despidió con lo siguiente:

Nuestros corazones están rotos y no podemos empezar a expresar cuánto significó ella para nosotras. Añoraremos por siempre su amor, su risa y los infinitos recuerdos que nos dio. Su hermoso espíritu conmovió a tantas vidas y ella será profundamente extrañada y por siempre amada. Grupo G.R.L. al que pertenecía Lauren Bennett

Sin embargo, quienes no se pronunciaron a la lamentable pérdida fueron Redfoo y Skyblu, integrantes de LMFAO. Cabe señalar que Lauren murió a los 37 años y, hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte.

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¿Quién es LMFAO, grupo en el que Lauren Bennett cantó ‘Party rock anthem’?

El grupo musical LMFAO fue un dúo creado en 2006 por Redfoo y Skyblu. Ambos lanzaron su primer álbum, Party rock, en 2008 tras varios años actuando en discotecas y programas de radio.

Dos años después de su primer álbum, participaron junto a David Guetta en la canción Getting over you. En 2011 salió su segundo disco, Sorry for party rocking, y fue hasta entonces cuando lanzaron Party rock anthem, el tema en el que cantó Lauren Bennett.

La canción de Bennett y LMFAO alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 y es el éxito musical más reconocido del dúo.

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¿Quién fue Lauren Bennett, cantante de ‘Party rock anthem’?

Lauren Bennett fue una cantante y compositora inglesa que perteneció al grupo femenino G.R.L. Además de haber participado en la exitosa canción de LMFAO, ‘Party rock anthem’, colaboró con el cantante Will.i.am y participó también en el grupo musical de las ‘Pusycat dolls’.

Su pérdida se suma a la de otros famosos que han partido recientemente, como la de José Adán Rodríguez, el exvocalista de los ‘nuevos rebeldes’.