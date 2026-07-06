Fher de Maná responde a la predicción de Liam Gallagher de Oasis tras la eliminación de México: VIDEO

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra provocó muchas emociones en el mundo del espectáculo, como en Aldo de Nigris, que lloró durante la transmisión en vivo tras la derrota de México.

La rivalidad salió de la cancha y llegó al mundo de la música, pues Liam Gallagher, integrante de la banda británica Oasis hizo una polémica predicción antes del partido, a la que Fher, el vocalista de Maná, respondió.

Ahora, después de que México quedara eliminado del Mundial 2026, Fher volvió a mandar un mensaje a Gallagher en las redes sociales. ¿Qué le dijo? Aquí te decimos.

Liam Gallagher de Oasis / X: @liamgallagher

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¿Qué dijo Liam Gallagher antes del partido entre México e Inglaterra?

El integrante de Oasis calentó los ánimos días antes del partido, y es que en su cuenta de X aseguró que Inglaterra golearía a México con un marcador de 5-0, lo que despertó el enojo de los mexicanos, incluído el líder de Maná.

“Creo que le ganaremos a México 5-0.” Liam Gallagher

Los comentarios del inglés no se quedaron ahí, después tuiteó que si Inglaterra perdía, nunca más les hablaría a los mexicanos y que Oasis jamás volvería a dar conciertos en México.

“Si ustedes ganan, no les volveré a hablar nunca más y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis.” Liam Gallagher

Cientos de aficionados mexicanos reaccionaron a las declaraciones de Gallagher, quien también contestó a la gran mayoría de comentarios, lo que desató una discusión masiva en las redes.

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"Si ganan, pueden olvidarse de los conciertos de Oasis (@oasis). 🤷‍♂️🎤 Liam Gallagher lanzó este ultimátum en redes sociales previo al México vs Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¿Qué pesa más, el pase a cuartos o ver a Oasis?



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¿Qué respondió Fher Olvera a Liam Gallagher de Oasis?

El vocalista de Maná se hizo presente desde la primera publicación de Liam Gallagher.

En el Instagram oficial de la banda, se publicó un video donde aparece Fher envuelto en la bandera de México, burlándose de la predicción de Liam, soltando una frase que se volvería viral rápidamente: “ubícate, güey.”

Después del partido en el que México quedó eliminado del torneo al car 3-2 con los ingleses, Fher Olvera revivió la conversación con Gallagher y destacó el trabajo de la Selección Mexicana durante el partido.

"¿No que 5-0, güey? Cinco minutos más y los hacemos pomada. Respeto, México.” Fher Olvera

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El vocalista de Maná mandó mensaje a Liam Gallagher y mostró respeto a la Selección Mexicana. / IG: @manaoficial

Maná en el medio tiempo del México vs. Inglaterra en el Estadio Azteca

La banda mexicana ha tenido una participación constante en el Mundial 2026, pues formó parte de la ceremonia de inauguración.

Ahora, Maná volvió a saltar sobre la cancha del Estadio Azteca durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, donde interpretó su versión de “El Rey”, el clásico compuesto por José Alfredo Jiménez que el grupo adaptó a su estilo y se ha convertido en uno de los temas más representativos de su repertorio.

El partido terminó con un sabor agridulce para Inglaterra, pues a pesar de su victoria, uno de sus jugadores clave se lesionó durante los festejos.

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¿Qué les pareció la actuación de Maná?

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