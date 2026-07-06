Hermano de Raúl Jiménez queda devastado ante la derrota de México vs. Inglaterra: “Parece de película”

Raúl Jiménez, quien utiliza una banda de protección para jugar, se volvió tendencia la noche del 5 de julio tras la derrota de México vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Al igual que varios aficionados, su hermano, Antonio Jiménez, se mostró afectado por el resultado y rompió en llanto ante las cámaras.

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Raúl Jiménez se volvió tendencia en el Mundial 2026. / IG: @raulalonsojimenez9

¿Qué pasó durante el partido de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

Tras brindar partidos históricos, la Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026 después de ser derrotada por Inglaterra con 3 goles. A diferencia de días anteriores, el resultado marcó el inicio de una noche triste para los mexicanos, especialmente para algunos familiares de los deportistas.

Pese a que hasta el último segundo del encuentro en el Estadio Ciudad de México se mantuvo la esperanza de que llegara un gol que alargara el juego, el último silbatazo del árbitro selló la eliminación de México, lo que llevó al llanto a Antonio Jiménez, hermano de Raúl Jiménez.

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México fue eliminado del Mundial 2026 por Inglaterra. / Imagen generada con IA

¿Por qué el hermano de Raúl Jiménez rompió en llanto tras la derrota de México vs. Inglaterra?

Al terminar el partido, Antonio Jiménez fue cuestionado por la prensa sobre su sentir tras la derrota de México. Con la voz entrecortada, el joven explicó que lo que había vivido la Selección Mexicana parecía como de película, pero al enviarle un mensaje a su hermano no pudo evitar romper en llanto.

“Estuvo muy padre el hecho de que fuera un equipo muy unido todo el tiempo y vieras los videos. Yo le decía: Parece de película, de esos que nadie cree en ellos, y al final terminan haciendo muy padre. No se logró, pero no siempre hay finales satisfactorios”, expresó el joven; y agregó entre lágrimas:

“Te queremos mucho, y aunque no hayamos ganado, tú sabes que este fue un logro para ti y para toda la familia. Siempre vamos a estar contigo. Te queremos, men”. Antonio Jiménez

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Palabras del hermano de Raúl Jiménez: “Aunque no ganamos, esto es un logro para ti” pic.twitter.com/akRkJgeZXU — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) July 6, 2026

¿Cuántos hermanos tiene Raúl Jiménez y quiénes son?

A través de sus redes, Antonio Jiménez compartió una serie de fotografías de todo lo que vivió en el Mundial 2026 junto a su familia, ya que varios de los seres queridos del futbolista se reunieron para apoyarlo a lo largo del torneo deportivo.

Cabe señalar que el futbolista Raúl Jiménez tiene dos hermanos varones, Raúl Andre y Antonio, y una mujer, Miranda. A través de las imágenes difundidas por Antonio, se observa que todos los hermanos se reunieron a lo largo de los partidos para apoyar al mexicano, quien actualmente está casado con Daniela Basso.

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