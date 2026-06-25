Raúl Jiménez y Edén Muñoz tuvieron de novia a la misma mujer: esto es lo que se sabe de su historia amorosa

El Mundial 2026 trajo goles, emociones y también chisme de primer nivel. Mientras México celebraba el gol de Raúl Jiménez contra Sudáfrica, las redes recordaron un dato que pocos tenían en el radar: el delantero mexicano y el compositor Edén Muñoz, uno de los nombres más grandes del regional mexicano, se enamoraron de la misma mujer en distintas etapas de su vida.

Ella es Paloma Llanes, hoy esposa del cantante y madre de sus hijos. Una coincidencia que nadie pidió pero que todos queremos conocer al detalle.

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¿Quién es Paloma Llanes? La exnovia de Raúl Jiménez que hoy es esposa de Edén Muñoz

Paloma Llanes no es ninguna desconocida, aunque muchos la ubican principalmente por su relación con Edén Muñoz. Antes de convertirse en la esposa del intérprete de regional mexicano, Paloma se movía en el mundo de los certámenes de belleza y tenía una presencia pública propia.

Su nombre empezó a sonar con más fuerza cuando comenzó a salir con Raúl Jiménez, el delantero mexicano que en ese entonces iniciaba su consolidación en el fútbol europeo. Joven, guapa y con proyectos personales en marcha, Paloma era el tipo de figura que inevitablemente llama la atención cuando aparece junto a una estrella del deporte.

Lo que nadie imaginaba es que años después también aparecería en la vida de uno de los cantantes más importantes del regional mexicano.

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¿Por qué terminaron Raúl Jiménez y Paloma Llanes? La ruptura que quedó en misterio

Ni Raúl ni Paloma hablaron públicamente sobre los motivos de su ruptura. La relación se dio mientras el futbolista buscaba abrirse paso en Europa, una etapa exigente que seguramente influyó en sus dinámicas personales, aunque eso es solo especulación. Lo que sí es un hecho es que ambos manejaron su vida privada con mucha discreción: no hubo escándalo, no hubo declaraciones incendiarias, no hubo nada que alimentara el morbo. Simplemente, cada quien siguió su camino.

Raúl eventualmente encontró el amor en Daniela Basso, con quien está casado y tiene dos hijos. Paloma, por su parte, estaba a punto de conocer a alguien que la perseguiría con todo hasta conquistarla.

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¿Cómo conquistó Edén Muñoz a Paloma Llanes, la ex de Raúl Jiménez?

Aquí viene la parte que parece sacada de una canción de regional mexicano, porque básicamente lo es. Edén Muñoz vio a Paloma Llanes por primera vez en una tienda y quedó flechado al instante. El problema: no tenía manera de hablarle en ese momento. Su solución fue buscarla en Instagram y escribirle por ahí. El cantante ha contado en entrevistas que desde el principio quedó impresionado por la belleza y personalidad de Paloma, y que estaba decidido a ganarse su atención sin importar cuánto tardara.

Pero Paloma no se rindió fácil. Según el propio Edén, ella lo rechazó en más de una ocasión y no mostró interés de inmediato. Lejos de desistir, el cantante siguió intentándolo hasta que logró ganarse su confianza poco a poco. La amistad fue creciendo de manera natural y terminó convirtiéndose en una relación sólida y duradera. Después de varios años de noviazgo, Paloma y Edén se casaron y hoy forman una de las parejas más estables y queridas del espectáculo mexicano.

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Aunque no hay declaraciones públicas de ninguno de los tres sobre esta llamativa coincidencia, el dato resurge en redes cada vez que Raúl Jiménez vuelve a ser tendencia, ya sea por sus actuaciones en el Mundial o por cualquier otro motivo.

Lo curioso es que tanto el futbolista como el cantante parecen haber cerrado ese capítulo con total madurez y sin ningún tipo de drama: Raúl feliz con Daniela Basso y sus dos hijos, Edén construyendo familia con Paloma Llanes.