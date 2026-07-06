Hombre se lanza de un balcón tras eliminación de México ante Inglaterra; festejo termina en tragedia

La eliminación de México del Mundial 2026 frente a Inglaterra dejó una mezcla de tristeza y frustración entre miles de aficionados. Sin embargo, mientras las redes sociales se llenaban de reacciones por el resultado del Tricolor, en Córdoba, Veracruz, se registró un hecho que terminó por opacar la conversación futbolística.

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¿Qué pasó con el hombre que presuntamente se lanzó de un balcón tras la derrota de México ante Inglaterra?

El accidente ocurrió la noche del domingo en un conocido bar ubicado en el centro de Córdoba, Veracruz, pocas horas después de que México quedó eliminado del Mundial 2026 al perder 3-2 frente a Inglaterra en los Octavos de Final.

Según los reportes preliminares, el hombre, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, subió hasta un balcón del establecimiento y comenzó a pedir ayuda a las personas que estaban reunidas en la parte inferior del inmueble.

Testigos aseguraron que el sujeto solicitó a quienes se encontraban abajo que amortiguaran su caída antes de lanzarse. Sin embargo, los presentes no lograron sostenerlo y terminó impactándose directamente contra el pavimento.

La caída le provocó un fuerte traumatismo craneoencefálico, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

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¿Cuál es el estado de salud del aficionado que cayó del balcón en Córdoba?

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al hombre lesionado y posteriormente trasladarlo de emergencia a un hospital.

En un primer momento, el estado de salud del aficionado fue reportado como crítico debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto. No obstante, minutos más tarde se informó que logró salir de peligro, aunque permanece con múltiples lesiones que requieren atención médica.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del lesionado ni se han revelado mayores detalles sobre su evolución médica.

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¿Cómo quedó México ante Inglaterra y por qué fue eliminado del Mundial 2026?

La Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026 después de caer 3-2 frente a Inglaterra en un partido que se definió en los minutos finales.

Con este marcador, México puso fin a su participación en el Mundial 2026 y se despidió del torneo ante su afición.