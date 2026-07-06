Santi Giménez preocupa; se lesionó al cierre del partido México vs. Inglaterra, ¿cuál es su estado de salud?

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra fue intenso de principio a fin; tanto que un jugador inglés se lesionó durante los festejos de su selección.

Ahora, las alarmas se encienden también para la delegación mexicana, luego de que Santi Giménez sufriera una lesión en una jugada durante los últimos minutos del encuentro. ¿Qué fue lo que le pasó? Aquí te contamos.

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Santi Giménez / Instagram

¿Cómo ocurrió la lesión de Santiago Giménez en el partido entre México e Inglaterra?

El momento ocurrió al minuto 97 del partido, ya en tiempo de compensación, cuando México buscaba el gol que empatara el marcador.

En una jugada de ataque sobre la portería inglesa, el defensa Djed Spence se barrió para quitarle el balón a Santiago Giménez. Aunque no hubo contacto que ameritara una falta, el mexicano cayó mal y de inmediato llevó las manos a su pierna derecha. En la repetición, se pudo apreciar cómo se torció el tobillo.

Tras la acción, el ‘Chaquito’ ya no pudo ponerse de pie, por lo que tuvo que arrastrarse hasta la orilla del campo mientras México disputaba los últimos segundos del encuentro.

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🚨 ¡ATENCIÓN! 🇲🇽🤕



Santiago Gimenez salió lesionado anoche en el partido ante Inglaterra. Fue sometido a estudios médicos que arrojaron un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. El delantero mexicano estaría fuera de 3 a 6 semanas según su evolución. pic.twitter.com/I0ZCD7OCTt — Golazo Directo (@golazodirectofc) July 6, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Santiago Giménez luego del partido México vs. Inglaterra?

Aunque aún no hay un informe médico oficial sobre el estado actual de Santiago Giménez, según informa Claro Sports que el mexicano fue sometido a exámenes médicos luego del partido; y los resultados arrojaron un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

El tiempo de recuperación varía según el tratamiento que reciba y la evolución del jugador, pero se especula que esté fuera de acción entre tres y seis semanas.

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Santiago Giménez / IG: @sant.gimenez

¿Cuándo volverá a jugar Santi Giménez?

Santiago Giménez juega actualmente para el AC Milan, de la Serie A de Italia. Luego de que concluyera la participación de México en el Mundial 2026, el delantero ya no tiene programados compromisos sino hasta el inicio de la temporada 2026/2027 de la liga italiana.

El torneo está pactado para iniciar el sábado 22 de agosto de 2026, pero el primer partido del AC Milan está programado para el domingo 23 de agosto, frente al Torino.

Para esa fecha, es probable que ‘Santi’ ya esté de regreso en la cancha; sin embargo depende de la recuperación del jugador.

La derrota de México dejó muy afectados a los aficionados, pero especialmente a los jugadores, cuyas familias no tardaron en dedicarles emotivos mensajes para reconocer el esfuerzo que hicieron en la cancha, como ocurrió con la esposa de Julián Quiñones.

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