Aldo de Nigris llora EN VIVO tras la derrota de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026; "¡No llores, Aldito!”

Después de que Aldo de Nigris denunciara públicamente la estafa de un chef, nuevamente se volvió viral en redes tras la derrota de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026. Al igual que muchos aficionados, el exparticipante de La casa de los famosos México no pudo evitar romper el llanto en medio de la lluvia de emociones.

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Aldo de Nigris conmueve las redes con reacción viral a la derrota de México en el Mundial 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la derrota de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El pasado 5 de julio, México quedó fuera del Mundial 2026 luego de que Inglaterra lo derrotara con 3 goles a su favor, lo que se convirtió en una noche triste para los mexicanos, quienes, a diferencia de otros días, no se reunieron en las calles más importantes de la Ciudad de México.

Tras históricos partidos que juntaron a miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México, al igual que a diversos artistas como Christian Nodal, Ángela Aguilar, Diego Boneta, Renata Notni y Consuelo Duval, la Selección Mexicana se despidió del sueño mundialista en su casa, dejando una huella imborrable en sus aficionados, quienes dejaron al descubierto sus emociones tras la derrota.

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México se despide del Mundial 2026. / Imagen generada con IA

¿Por qué Aldo de Nigris rompió en llanto en pleno Mundial 2026?

Hasta el último segundo del partido, los mexicanos mantuvieron la esperanza de que la Selección Mexicana lograra un empate que alargara el juego; sin embargo, una vez que se terminó el encuentro, el silencio en el Estadio Ciudad de México se hizo presente.

Aldo de Nigris, quien formó parte del equipo de TUDN durante el Mundial 2026, fue uno de los presentes en el estadio que no logró contener las lágrimas ante lo ocurrido. En un enlace al foro, el regiomontano, quien estaba junto con Abelito, Dania Méndez y Ricardo Margaleff, mostró sin filtros sus emociones.

Mientras Méndez explicaba lo que ocurría al exterior del recinto y Margaleff recapitulaba todo lo que la afición había hecho, el ganador de La casa de los famosos México comenzó a llorar mientras sostenía el micrófono. Una de las primeras en notarlo fue Dania Méndez, quien de inmediato le dijo: "¡No llores, Aldito!”

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Aldo de Nigris llora tras la derrota de México pic.twitter.com/vWpfhT7TsJ — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 6, 2026

¿Cuál fue la respuesta de Aldo de Nigris ante la derrota de México vs. Inglaterra?

Aldo de Nigris, quien constantemente es relacionado con Elaine Haro, se dejó ver consternado por lo ocurrido y en el enlace en vivo expresó, con la voz entrecortada: “No puedo contenerme”; escena que conectó con miles de aficionados.

Rápidamente, el momento adquirió visibilidad en redes, donde seguidores y aficionados aseguraron que la reacción del creador de contenido describiría a la perfección el sentimiento de los aficionados. Hasta ahora, Aldo de Nigris no ha compartido un nuevo mensaje, pero su acción sigue generando comentarios.

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