¿Estafan a Aldo de Nigris? El influencer revela “modus operandi” del restaurante de famoso chef: ¿Qué le pasó?

Lo que parecía ser una experiencia única para Aldo de Nigris, gran ganador de La casa de los famosos México 3, terminó convirtiéndose en un amargo episodio para el influencer quien denunció a través de sus redes sociales haber sido “chamaqueado” durante una visita a un restaurante. ¿Qué le pasó exactamente?

Aldo de Nigris relata presunta estafa de restaurante / Instagram

¿A qué restaurante acusó Aldo de Nigris de presunta “estafa” recientemente?

Aldo de Nigris, quien ha sido relacionado sentimentalmente con Elaine Haro, visitó el restaurante Nusr-Et de un reconocido chef que se hizo viral en redes sociales desde hace varios años: “Salt Bae”.

El cocinero turco llamado Nusret Gökçe tiene varios restaurantes a lo largo del mundo, y es que en TikTok hay diferentes videos en los que aparecen figuras mundiales visitando el lugar para una comida que promete ser mágica.

El creador de contenido relató que acudió al exclusivo establecimiento ubicado en la Ciudad de México acompañado de unos amigos que ya contaban con una reservación. Fue aquí que comenzó un momento que dejó de ser agradable.

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Aldo de Nigris fue al restaurante de “Salt Bae” / IG: aldotdenigris

¿Por qué Aldo de Nigris aseguró que lo “chamaquearon” en un restaurante?

De acuerdo con Aldo De Nigris (influencer que se sometió a un cambio de look recientemente), en un principio creía que gastaría unos dos mil pesos, la experiencia cambió por completo cuando el propio Nusret se acercó a saludarlos. El influencer explicó que varias personas comenzaron a pedirle fotografías.

Según su versión, Nusret les comentó que él se encargaría de la comida y que únicamente tendrían que cubrir el costo de las bebidas (o eso entendió él). Con esa promesa, el grupo disfrutó de la cena sin preocuparse por el precio de los platillos que iban llegando.

Sin embargo, la sorpresa llegó al solicitar la cuenta, pues la suma asciende a casi 40 mil pesos. Entonces, Aldo decidió contar el “modus operandi":

Por si llegan a ir, tengan cuidado porque nos comentaron los meseros que es un modus operandi. Que el chef se acerca a la mesa y te dice: ‘Yo les voy a llevar la carne’, y te la terminan atorando. En este caso el chef te lo dice de una manera como si te fuera a regalar algunos platillos, y esos platillos que se supone que te van a dar, te la met*n en 17 mil pesos. Aldo de Nigris

Tras esta polémica, “Salt Bae” no ha respondido a los comentarios hechos por Aldo de Nigris, pero internautas aseguran que las quejas en contra del chef no son nuevas, ya que los precios y dinámicas tienden a ser recurrentes en sus restaurantes.

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¿Quién es “Salt Bae” el famoso chef viral en redes sociales?

“Salt Bae” es un chef, empresario y restaurantero turco que se hizo famoso gracias a un video viral en el que condimentaba un corte de carne con un peculiar movimiento de la mano, mismo que muchos comenzaron a replicar posteriormente.

Ese gesto, compartido en redes sociales en 2017, lo convirtió en un fenómeno de internet y en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía contemporánea.

El éxito de su restaurante impulsó una rápida expansión internacional con sucursales en ciudades como:



Dubái,

Abu Dabi,

Doha,

Mykonos,

Londres,

Nueva York,

Miami,

Las Vegas y

Ciudad de México.

Desde entonces, numerosas personalidades, entre ellas futbolistas, actores, músicos y líderes políticos, han visitado sus establecimientos. Aldo de Nigris, por su parte, ha estado en distintas dinámicas del Mundial 2026, compartiendo detalles de esta nueva etapa.

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