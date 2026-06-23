Filtran VIDEO de Aldo de Nigris y Elaine Haro dándose “beso y beso": ¡Fueron a dar hasta la cama!

El ‘shippeo’ de Aldo de Nigris y Elaine Haro no es algo nuevo, y es que desde su participación en La casa de los famosos México 3 hubieron momentos de cercanía que muchos tomaron como “ligue”. Ahora, un video protagonizado por ambos enciende las redes sociales. ¿Qué sucedió?

¿Aldo de Nigris y Elaine Haro juntos en La casa de los famosos México? / Redes sociales

¿Por qué aseguraban que Aldo de Nigris y Elaine Haro fueron novios en LCDLFM?

A lo largo de las semanas que duró La casa de los famosos México 3, varios internautas y televidentes notaban la cercanía entre Elaine Haro y Aldo de Nigris, pues más allá de la competencia, eran cómplices de bromas y demás momentos.

Cabe señalar que Elaine también fue vinculada con Aarón Mercury, otro exparticipante del reality, pero muchos aseguraron que su “relación” con Aldo era mucho más fuerte y natural.

Tras finalizar el programa, ambos han sido cuestionados sobre la posibilidad de que pueda surgir algo más que una amistad, más ahora que han compartido eventos y otros ratos donde se les ha visto juntos.

Tanto Aldo como Elaine mencionaron en algunos espacios que su relación es mera “amistad”, y que a pesar de los comentarios del público y sus fans, la cosa no es así. Todo habría cambiado a partir de la publicación de un nuevo video de ambos. ¿Llegaron a los besos?

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Aldo de Nigris y Elaine Haro en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Aldo de Nigris y Elaine Haro se besaron recientemente?

La respuesta concreta es sí, Aldo de Nigris y Elaine Haro se comieron a besos, pero antes de señalar sobre una posible relación sentimental, lo cierto es que se trató solo de una escena para una serie: A un gol del paraíso.

El video fue publicado en redes sociales y muchos lo sacaron de contexto, pues Aldo y Elaine vivieron un momento “pasional”, pues tras varios besos, fueron a dar hasta la cama.

En comentarios muchos esperan que esto pueda ser el inicio de algo más, ya que mencionan se vio muy “natural” y hasta algo que ambos famosos querían que pasara:



“Hasta yo me puse nerviosa”,

“Sentí cosas” y,

“Fuimos mal tercio en la escena”.

Todo se mantiene como rumor, ya que los besos entre Aldo de Nigris y Elaine Haro corresponden solo a la escena de dicha serie. ¿Habrá amor?

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Cómo vas a venir a hacer esa voz Dios mío. Sentí cosas de Rafa y también me sentí mal tercio, hasta me voltee para darles su espacio.



ALDAINE X VIXMICRO #AUnGolDelParaíso pic.twitter.com/eBv4LgREtg — Anahi (@AnahiChaveez) June 23, 2026

¿Cómo reaccionaron Aldo de Nigris y Elaine Haro a los rumores de su romance?

Aún cuando el propio Aldo de Nigris y la propia Elaine Haro han dicho que no hay algo más que una simple amistad, sus seguidores continúan vinculándolos, sobre todo con videos como este último.

Ante esta reciente escena, ninguno de los dos ha hablado al respecto, también bajo el entendido de que Aldo se encuentra en una relación sentimental.

Esta tampoco es la primera vez que se viraliza un video de Elaine Haro y Aldo de Nigris se ven muy cariñosos, pues para la grabación de un proyecto musical también fueron requeridos.

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