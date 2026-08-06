Aldo de Nigris vive una incómoda entrevista con Penélope Menchaca; ¿lo hizo menos?: “No tengo carrera”

Después de la polémica que Aldo de Nigris enfrentó con el chef Salt Bae; el ganador de la tercera temporada La casa de los famosos México vuelve a estar en el ojo del huracán tras conceder una entrevista a Penélope Menchaca en el programa Hoy día. ¿Lo hizo menos?

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¿Aldo de Nigris vivió tenso momento con Penélope Menchaca? / Redes sociales

¿Qué pasó entre Penélope Menchaca y Aldo de Nigris en el programa Hoy día?

Aldo de Nigris, quien recientemente sufrió un golpe en la cabeza que lo llevó al hospital, concedió una entrevista al programa Hoy día para hablar de su recorrido en redes y cómo ha ido creciendo; sin embargo, un inesperado comentario de la presentadora causó opiniones divididas.

Tras presentar al regiomontano, Menchaca aseguró que no se podía decir que tiene una carrera, a lo que el nieto de doña Alegría respondió: “No, ni carrera tengo”. Pese a que Aldo de Nigris no se molestó, las palabras de la conductora no pasaron desapercibidas.

Momentos después, otra de las conductoras invitó al influencer a seguir hablando sobre su recorrido en redes, ya que algunos que no lo conocen, a lo que De Nigris comentó: “No, pues muchos no me conocen”.

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@aquilitoselite Aquí la entrevista Completa de Penelope a Aldo de Nigris. Ella no dijo nada malo. Aldo dijo “no tengo carrera” pero en realidad solo le falta 1 materia para ser ingeniero Industrial. En el medio si la tiene trayectoria por que es Ex futbolista, creador de contenido, entrevista celebridades, Productor de su propio reality “La pijamada viral” tuvo su programa probando probando, hizo micro serie “ a un gol del paraíso” Deportista Nato, participó en Exatlon, ganador de LCDLF y Ring Royale. Lo que pasa es que Aldo no le gusta impresionar #aldodenigris #penelopemenchaca #telemundo ♬ sonido original - Aquilitos Élite

¿Por qué aseguran que Penélope Menchaca hizo menos a Aldo de Nigris?

El breve fragmento de la entrevista de inmediato se volvió viral en redes, donde algunos usuarios señalaron que Penélope Menchaca había “menospreciado” a Aldo de Nigris al asegurar que no se podía hablar de una carrera.

Mientras algunos señalan que es verdad que el sobrino de Poncho de Nigris no cuenta con una profesión, otros mencionaron que el creador de contenido ha participado en algunos eventos importantes del Internet y cuenta con varios seguidores en sus redes.

“Solo fue severamente sincera”, “Veo venir un hundimiento”, “Mentiras no dijo”, “No dijo nada malo, no sean así gente” y “Lo imprudente y poco profesional de la Penélope”, son algunas de las reacciones que se generaron en redes.

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¿Aldo de Nigris fue menospreciado por Penélope Menchaca? / Redes sociales

¿Quién es Aldo de Nigris, influencer con el que aseguran vivió un tenso momento Penélope Menchaca?

Aldo Tamez De Nigris es un popular influencer, creador de contenido fitness y exdeportista mexicano Monterrey, Nuevo León , y forma parte de la mediática dinastía De Nigris.

, y forma parte de la mediática dinastía De Nigris. Es hijo de Leticia de Nigris y sobrino de Poncho de Nigris . Antes de cumplir la mayoría de edad, formó parte de las fuerzas básicas del Club de Futbol Monterrey , pero al cumplir 19 años se retiró del futbol juvenil.

y . Antes de cumplir la mayoría de edad, formó parte de las fuerzas básicas del , pero al cumplir 19 años se retiró del futbol juvenil. En los últimos años ha formado parte de importantes programas de competencias como Exatlón y La casa de los famosos México, donde resultó ganador en su tercera temporada. Posteriormente tuvo un combate en Ring Royale, pero sigue enfocándose en redes.

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¿Hicieron menos a Aldo de Nigris? / Redes sociales

¿Cuál es el grado de estudios de Aldo de Nigris?

Aunque la popularidad de Aldo de Nigris creció rápidamente tras convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México, ha dicho en más de una ocasión que sí estaba estudiando una carrera profesional antes de incursionar en las redes.

Aldo de Nigris tiene estudios en ingeniería industrial, pero no concluyó todas las materias para conseguir un título profesional, anécdota que también compartió en el programa Hoy día.

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