Aldo de Nigris preocupa por radical cambio de look: ¿aplicó un Britney Spears y se rapó?

Aldo de Nigris volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por sus proyectos en televisión o su popular pódcast, sino por una imagen que dejó a todos boquiabiertos. El influencer, que ganó notoriedad tras su participación en La casa de los famosos México, apareció como nunca antes: aparentemente sin cabello.

El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre si se trataba de un cambio de look definitivo o si en realidad es parte de algún proyecto televisivo.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Aldo de Nigris se rapó el cabello o es un nuevo personaje?

La fotografía que desató el escándalo muestra a Aldo de Nigris, el ganador de La casa de los famosos México, sentado en lo que parece un espacio tipo camper o camerino, con el cabello prácticamente al ras. Esta imagen generó preguntas inmediatas: ¿Aldo de Nigris se rapó?, ¿cambió de look por decisión propia o es por trabajo?

En redes sociales, la imagen se viralizó rápidamente, sobre todo porque no es común ver al influencer sin su ya conocido estilo de cabello ligeramente largo. Este cambio tan drástico levantó sospechas sobre una posible transformación para un personaje o participación especial en televisión.

Algunos usuarios incluso señalaron que podría tratarse de una caracterización, ya que Aldo ha estado explorando nuevas facetas en la actuación, además de su consolidación como figura mediática tras La casa de los famosos México.

La confusión creció aún más cuando Aldo de Nigris apareció en otros videos junto a Abelito luciendo su cabello largo, es decir, con su imagen habitual. Sin embargo en otras historias se le puede ver usando un traje de hojas donde prácticamente no se distingue su cabello, lo que incrementó el misterio.

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¿Qué proyectos tiene Aldo de Nigris rumbo al Mundial 2026 en TUDN?

El momento en que surge esta polémica no es casualidad. Aldo de Nigris, junto con su amigo Abelito, fue confirmado como parte de la programación especial de TUDN rumbo al Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

Ambos influencers participarán en el programa La jugada del verano, una de las apuestas más fuertes de la televisora para conectar con audiencias jóvenes. Dentro de este formato tendrán su propio espacio titulado Entre compas, una referencia directa a las charlas que protagonizaron dentro del reality.

En dicho segmento, Aldo de Nigris y Abelito buscan replicar la química que los hizo populares: conversaciones relajadas, anécdotas personales y humor espontáneo. Por eso, no se descarta que este nuevo look forme parte de alguna sección, sketch o dinámica especial dentro del programa.

Hasta el momento, Aldo de Nigris no ha confirmado de manera directa si se rapó el cabello o si todo forma parte de una estrategia mediática. Sin embargo, considerando su creciente presencia en televisión, su participación en TUDN y su incursión en nuevos proyectos, todo apunta a que podría tratarse de una caracterización o un montaje.

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