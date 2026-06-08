¿Abelito sufrió un accidente durante grabaciones del Mundial 2026? VIDEO con Aldo de Nigris preocupa a fans

La expectativa por la cobertura del Mundial 2026 sigue creciendo y, entre las figuras que más emoción han despertado entre el público, destacan Abelito y Aldo de Nigris. La dupla, que conquistó a miles de espectadores tras su paso por La casa de los famosos México 2025, volvió a dar de qué hablar, aunque esta vez no precisamente por sus ocurrencias sino porque “salió volando”

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Abelito y Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente de Abelito durante las grabaciones del Mundial 2026 con Aldo de Nigris?

El accidente de Abelito ocurrió mientras él y Aldo de Nigris realizaban contenido promocional para la cobertura especial del Mundial 2026 que prepara TUDN.

En las imágenes, Abelito y Aldo de Nigris aparecen en unas gradas, relajados, observando una máscara de luchador. Todo fluía entre risas hasta que, en un movimiento inesperado, Aldo palmea la espalda de Abelito, quien pierde el equilibrio al instante y sale proyectado varios asientos hacia abajo.

La escena impacta por la fuerza con la que el influencer termina desplazándose entre las bancas antes de caer, lo que encendió las alertas entre quienes vieron el video. En cuestión de segundos, el momento pasó de divertido a preocupante, y lo que más destacó fue la reacción inmediata de Aldo, quien, visiblemente alarmado, corrió de inmediato para auxiliar a su amigo tras el incidente.

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¿Abelito sufrió lesiones tras la aparatosa caída que lo hizo salir volando durante una grabación?

El video del accidente de Abelito generó aún más impacto debido a una característica física muy conocida por sus seguidores. El influencer mide aproximadamente 1.14 metros de estatura, por lo que cualquier empujón o pérdida de equilibrio puede parecer mucho más dramática en cámara.

Por esa razón, muchos usuarios consideraron que la caída se vio especialmente aparatosa. Incluso quienes observaron el material cuadro por cuadro señalaron que la expresión de Aldo de Nigris cambió inmediatamente al notar que el incidente había sido más fuerte de lo que esperaba.

Aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna lesión ni complicación para Abelito, la escena fue suficiente para desatar una ola de comentarios en redes sociales.

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¿Qué harán Abelito y Aldo de Nigris en la cobertura del Mundial 2026 de TUDN?

Tras convertirse en una de las amistades más queridas de La casa de los famosos México 2025, Abelito y Aldo de Nigris, ambos influencers fueron confirmados para participar en la programación especial de TUDN rumbo al Mundial 2026.

Los dos formarán parte de La jugada del verano, una de las apuestas más importantes de la televisora para conectar con las nuevas generaciones de aficionados al futbol.

Su segmento llevará por nombre ‘Entre compas’, una referencia directa al popular espacio improvisado que crearon dentro del reality show, donde Abelito y Aldo de Nigris compartían anécdotas, confesiones y conversaciones cargadas de humor.