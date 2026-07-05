¿Qué le pasó a la cara de Kylian Mbappé? La verdadera razón de las marcas que preocuparon a sus fans

Kylian Mbappé volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026, pero esta vez no por sus goles. En redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que el delantero francés aparece con numerosas lesiones y bultos en el rostro, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, las imágenes de la transmisión oficial muestran una realidad distinta y apuntan a que la fotografía viral no refleja su apariencia real.

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¿Es real la foto de Mbappé con granos que circula en redes?

La imagen que se hizo viral, en la que se ve el rostro del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, cubierto de bultos rojizos e irritación severa, no corresponde a la realidad.

Se trata de una foto falsa que circuló durante el Mundial 2026 tras el partido de Francia frente a Suecia, cuando las cámaras de televisión mostraron un primer plano del jugador. Esa toma real, sin ningún tipo de edición, sí dejaba ver algunas marcas leves en la piel del cuello y la barba, pero nada comparable con la versión exagerada que después se difundió en redes sociales.

Entre memes, capturas recortadas y ediciones hechas por usuarios, la imagen terminó distorsionada al punto de mostrar una piel mucho más afectada de lo que en verdad tiene Mbappé.

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¿Qué tiene realmente Mbappé en la cara?

Tras la difusión de la imagen viral de Kylian Mbappé, varios usuarios comenzaron a mencionar la pseudofoliculitis de la barba, una condición dermatológica bastante común que aparece cuando los vellos recién afeitados vuelven a crecer y se encarnan, provocando inflamación, pequeños granos e irritación.

Especialistas explican que este problema suele presentarse con mayor frecuencia en hombres con vello grueso o rizado y, aunque puede resultar llamativo visualmente, generalmente no representa un riesgo importante para la salud.

Sin embargo, es importante aclarar que no existe información oficial que confirme que Kylian Mbappé padezca esta condición. La teoría surgió únicamente como una explicación compartida por algunos usuarios y especialistas en redes sociales al observar las imágenes del futbolista.

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¿Quién es Kylian Mbappé, la figura de Francia y del Real Madrid?

El jugador de futbol Kylian Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998 y es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Debutó profesionalmente con el AS Mónaco, donde sorprendió por su velocidad y capacidad goleadora antes de consolidarse como una estrella internacional durante su etapa con el París Saint-Germain.

Después de varios años de rumores sobre su futuro, el atacante llegó al Real Madrid, club en el que rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del proyecto deportivo.

Con la selección francesa levantó la Copa del Mundo en 2018 y se ha consolidado como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales. En el torneo de 2026 volvió a demostrar su calidad al liderar el triunfo sobre Suecia con un doblete que elevó su cuenta personal a 18 goles en Copas del Mundo.