Bad Bunny y Kendall Jenner habrían terminado su relación ¿por culpa de Kylian Mbappé?

En los últimos meses, Kendall Jenner y Bad Bunny fueron el centro de atención por todas las veces en las que fueron captados juntos, lo que reforzó los rumores de una presunta relación amorosa.

No obstante, ahora ha trascendido que las celebridades se unieron a la ola de rupturas que nos ha dejado este verano y decidieron separarse de manera definitiva. Al parecer, todo por culpa del jugador francés, Kylian Mbappé.

A través de TikTok, se comenzó a difundir un video donde la famosa modelo está bailando de manera muy cerca del futbolista. Este clip habría sido compartido por el propio reggaetonero, junto con la siguiente frase: “Where she goes (a dónde va)”.

Por si esto fuera poco, un creador de contenido comentó en su momento que, tras lo ocurrido con Kylian, la integrante de la dinastía Kardashian estuvo viajando sola y hasta se consentía con algunas compras.

“Ha estado viajando solísima. Ha subido estas historias donde ella misma se compra flores. Anda en pura lancha, pero sola. Antes viajaba con Bad Bunny... Él sí se veía que quería a la Kendall, ...”, expresó.

Aunque el cantante y la modelo nunca confirmaron la relación, una fuente cercana contó que se conocieron gracias a un amigo en común, después de que el Conejo malo comprara una propiedad en Los Ángeles.

“Kendall ha comenzado a salir con él. Fueron presentados por amigos en común. Él se mudó a Los Ángeles hace algunas semanas. A ella le gusta y se están divirtiendo. Él es muy diferente a los chicos con los que ella ha salido en el pasado. Es muy encantador”, expresó.

Aunque Bad Bunny y Kendall Jenner no han confirmado su relación, se han dejado ver juntos e varias ocasiones / Twitter: @DiosBunnymx

Kendall Jenner habla ¿de Bad Bunny?

A mediados de agosto, Kendall Jenner ofreció una entrevista para la revista Harper’s Bazaar, donde abrió su corazón y se sinceró acerca de sus sentimientos.

“Creo que he aprendido a amar de una forma más madura y honesta. Antes me preocupaba mucho lo que pensaran los demás, pero ahora solo me importa lo que siento yo y lo que siente la otra persona”, manifestó.

Aunque no mencionó nombres, señaló que ahora está muy enamorada y prefería mantener su romance en privado para no sentirse expuesta: “No me gusta exponer mis sentimientos al público, porque creo que eso puede afectar la relación. Solo diré que estoy muy feliz y enamorada”, apuntó.

Kendall Jenner no quiso mencionar el nombre de su enamorado, pues teme que el escándalo arruine el romance / Facebook: Kendall Jenner

