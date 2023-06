¿Kendall Jenner y Bad Bunny serán papás?: La serie The Kardashians desata rumores en redes

¿Kendall Jenner embarazada? Esto es lo que se sabe de la versión que tiene vuelto loco al Internet



Kendall Jenner y Bad Bunny son la pareja del momento. Desde que destaparon su relación han permanecido bajo los reflectores y cada paso que dan queda registrado. Ahora, vuelven a acaparar los titulares debido a que en un nuevo avance de la serie The Kardashians, la modelo parece aceptar que podría estar esperando a su primer hijo.

Recordemos que la menor del clan Kardashians es la única integrante que que aún no tiene hijos, y hasta pasadas declaraciones, sostenía que no quería ser madre pues su hermana Kylie le habría desanimado cuando le narró lo que tuvo que dejar de hacer para cuidar su embarazo.

La interrogante que ha desatado la locura en Internet fue dirigida a Kendall Jenner durante el adelanto del cuarto episodio en el confesionario: "¿Cómo va el embarazo?”.

Aunque Kendall no menciona palabra alguna, su reacción inmediata provocó que los internautas comenzaran a especular con su debut como mamá.

Esta noticia, de confirmarse, significaría un sueño hecho realidad para Kris Jenner, madre de las Kardashians, quien anteriormente le había expresado a Kendall su deseo de convertirse en abuela.

Bad Bunny y Kendall Jenner desde que confirmaron su relación se dejan ver juntos en todos lados. / Twitter: @DiosBunnymx

Y aunque la noticia de su reacción ya es viral, los verdaderos fanáticos de The Kardashians saben que la situación no es lo que parece y la pregunta no va dirigida a la joven empresaria sino a su yegua la cual presume en redes cada que puede.

Por ahora habría que esperar el capítulo completo para ver si Kyle habla acerca de su hermosa yegua o realmente comienza a seguir los pasos de sus hermanas y haría padre al Conejo Malo.

Kendall Jenner se volvió famosa gracias a su aparición en Keeping Up with the Kardashians, el reality show de su familia. / Facebook: Kendall Jenner

De ser cierto, Mhoni Vidente le habría atinado de nuevo, pues en enero la astróloga aseguró que el cantante sorprendería este año con una nueva pareja ahora que su carrera está llena de éxitos, además, de una paternidad no esperada.