Erik Rubín aparece muy enamorado con Geraldine Zárate y presume su romántica noche: ¿darán el siguiente paso?

A tres años de su separación de la madre de sus hijas, Erik Rubín parece vivir una nueva etapa sentimental sin esconderse. El exintegrante de Timbiriche sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías junto a su novia, Geraldine Zárate, durante uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al ver al cantante disfrutando de una noche llena de emoción, futbol y romance.

Lee: Erik Rubín derrite las redes con romántica sorpresa a su novia; ¿más enamorado que nunca? FOTO

Ella sería la supuesta novia de Erik Rubín, según dijo Javier Ceriani / YouTube

¿Cómo apareció Erik Rubín con su novia durante México vs Ecuador en el Mundial 2026?

Erik Rubín utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar algunos de los momentos que vivió durante el encuentro entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México como parte de las actividades del Mundial 2026.

En las fotografías publicadas, el cantante aparece acompañado de Geraldine Zárate, con quien se le observa sonriendo, disfrutando del ambiente deportivo y cantando junto a miles de aficionados el tradicional “Cielito lindo”.

Las imágenes dejaron ver a una pareja relajada y feliz, algo que no pasó desapercibido para los seguidores del intérprete, quienes inmediatamente comentaron sobre la cercanía y complicidad que ambos proyectan.

Junto a la publicación, Erik Rubín escribió un breve pero contundente mensaje:

“Qué noche. Gracias México”. Erik Rubín

La frase estuvo acompañada por emojis de corazones y banderas mexicanas, reflejando la emoción que vivió durante el encuentro futbolístico. La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios, consolidando el interés que sigue generando la vida personal del artista.

Aunque las especulaciones de que den un paso más en su relación solo han sido comentarios en redes, en esta ocasión, solo presumieron el buen momento que compartieron juntos en el encuentro de fútbol.

Mira: ¿Erik Rubín despide a Nina Rubín, su hija? La joven toma una drástica decisión que ¿dejó triste a su familia?

¿Cuándo comenzaron los rumores del romance entre Erik Rubín y Geraldine Zárate?

Aunque Erik Rubín había sido muy reservado respecto a su vida sentimental, las primeras versiones sobre un posible romance con Geraldine Zárate comenzaron a circular a principios de año.

En aquel momento, el cantante fue captado en un centro comercial de la Ciudad de México acompañado por una mujer. Las imágenes, difundidas por Kadri Paparazzi, mostraban a ambos recorriendo diferentes áreas del lugar mientras convivían de manera relajada.

Las fotografías rápidamente despertaron especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a señalar que podría tratarse de la nueva pareja del cantante.

Semanas después, los rumores cobraron mayor fuerza cuando Erik Rubín compartió fotografías en el festival Tecate Pa’l Norte, realizado en Monterrey, donde apareció junto a Geraldine y su hija Nina Rubín.

Desde entonces, las apariciones públicas de la pareja se han vuelto cada vez más frecuentes, dejando claro que atraviesan un momento estable y feliz.

Lee: Erik Rubín presume romántico viaje a Londes al lado de su novia Geraldine Zárate; ella publica FOTOS en redes

Erik Rubín y Geraldine Zarate confirman su noviazgo / Redes sociales

¿A qué se dedica Geraldine Zárate, la novia de Erik Rubín?

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado entre los seguidores del artista es precisamente la identidad de Geraldine Zárate.

A diferencia de muchas parejas de celebridades, Geraldine no pertenece al mundo del espectáculo ni mantiene una carrera pública en televisión o música.

Actualmente forma parte del consorcio gastronómico Taquearte, donde se desempeña como directora de Innovación dentro de la empresa especializada en restaurantes de tacos que opera en la Ciudad de México y el Estado de México.

En redes sociales mantiene un perfil bastante discreto. Su cuenta suma alrededor de 1,600 seguidores y está enfocada principalmente en compartir viajes, reuniones familiares y momentos personales con amigos cercanos.

Pese a mantenerse alejada de los reflectores, su nombre ha comenzado a ganar relevancia debido a la relación sentimental que sostiene con Erik Rubín, quien ahora parece decidido a compartir más momentos de su vida privada con el público.