Geraldine Bazán se pronuncia ante la muerte de cuatro personas tras el triunfo de México en el Mundial 2026

Luego del triunfo de México en su encuentro vs. Ecuador, se dio a conocer la muerte de cuatro personas durante los festejos en la Ciudad de México. Ante lo ocurrido, diversas personalidades se han pronunciado al respecto, entre ellas, Geraldine Bazán. ¿Qué dijo la actriz? Te contamos.

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Tres personas perdieron la vida tras los festejos en Ciudad de México. / RS

¿Qué pasó en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de México vs. Ecuador en el Mundial 2026?

Tras el encuentro de México vs. Ecuador, cientos de capitalinos se reunieron en las calles de la Ciudad de México para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana. Luego de que los festejos concluyeron, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó el fallecimiento de dos personas.

En el comunicado, se detalla que su hallazgo ocurrió en las calles Hamburgo y Lancaster; aunque los equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar auxilio, no lograron salvar su vida. “Se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares”.

Horas después, se dio a conocer una tercera víctima, quien perdió la vida por circunstancias similares. De acuerdo con las autoridades, una mujer de 48 años llegó al área de urgencias de un hospital de la Ciudad de México; tras recibir atención médica, fue declarada sin signos vitales. Hasta ahora, se ha reportado muerte de cuatro personas.

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De acuerdo con reportes oficiales, las tres víctimas murieron por asfixia. / Imagen generada con IA

¿Cómo reaccionó Geraldine Bazán ante la muerte de cuatro personas en Ciudad de México?

En medio de las reacciones que ha generado lo ocurrido en las calles de la Ciudad de México, Geraldine Bazán, quien recientemente mostró su apoyo a Venezuela, lanzó un contundente mensaje en el que lamentó que tres personas hayan perdido la vida tras los festejos.

“Es profundamente triste saber que tres personas perdieron la vida durante los festejos... Celebremos, sí, pero nunca a costa de nuestra seguridad o de la de los demás”. Geraldine Bazán

De la misma forma, invitó a que los mexicanos que festejan los triunfos del país recuerden que “la mejor celebración es aquella en la que todos podemos regresar a casa”. Finalmente, hizo un llamado para que todos sigan disfrutando del Mundial 2026 con responsabilidad, empatía y respeto.

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¿Cómo vivió Geraldine Bazán el triunfo de México en el partido contra Ecuador?

Al igual que Fátima Bosch, quien portó la camiseta de la Selección mexicana durante el partido de México vs. Ecuador, Geraldine Bazán se dejó ver en sus redes sociales celebrando la victoria del país en el Mundial 2026.

Por lo que se observa en sus historias, la actriz de melodramas como “Corazón salvaje” se mostró feliz por el triunfo de México desde un lugar privado; sin embargo, eso no fue impedimento para que volara como lo han hecho algunos aficionados en la capital del país.

Hasta ahora, Geraldine Bazán no ha emitido un nuevo mensaje tras lo ocurrido, pero su publicación ya cuenta con diversos comentarios que apoyan su postura, pero también aplauden los festejos del país.

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