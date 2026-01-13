Mamá de Geraldine Bazán dice que lleva meses sin hablar con su hija ¡y le vale!: "¡Que me va a andar doliendo!”

A pesar de que Rosalba Ortiz se ha distanciado de su hija, Geraldine Bazán, asegura que no es algo que la haga derrumbarse, y aclaró que entre ellas no hay algo que deban perdonarse.

No te pierdas: Desde Crista Montes hasta doña Lety: Estas son las mamás más polémicas del espectáculo mexicano

¡Confesión que sacude! Mamá de Geraldine Bazán habla del distanciamiento con su hija. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Cuánto tiempo llevan distanciadas Geraldine Bazán y su mamá, Rosalba Ortiz?

“Llevamos alrededor de 6 meses sin hablar. Siempre he sido una mujer muy independiente. No necesito ir por mi hija a todos lados. ¡Qué me va a andar doliendo! Lloré la primera vez, ahorita ya no. Me da felicidad que también ella sea independiente”.

Recordemos que ambas se distanciaron debido a que la actriz no estuvo de acuerdo con que su mamá se metiera en dimes y diretes sobre su vida personal.

Rosalba Ortiz nos contó que tal vez verá pronto a Geraldine Bazán. Aclaró que este encuentro no sería para tratar algún tema pendiente entre ellas, ya que, según comentó, no tienen asuntos por resolver: “Posiblemente nos reunamos a finales de enero por su cumpleaños. No lo sé. No tenemos nada que perdonarnos, ni de qué hablar. Ella tiene su libertad. No tenía el compromiso de venir a ver a su mamá. Nunca ha sido así. (Cuando se reúnan) La veré con el mismo cariño de siempre. Solo que ahora ella tiene más actividades, y yo también”.

“El día que nos veamos, lo haremos con mucho gusto. La adoro y amo muchísimo”, dijo la mamá de Geraldine Bazán.

No te pierdas: Geraldine Bazán sufre inesperado ataque en Japón ¡y queda todo grabado!

Doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué dijo Geraldine Bazán sobre el distanciamiento con su mamá Rosalba Ortiz?

Hace unos meses, Geraldine Bazán declaró ante la prensa que estaba alejada de su mamá porque le pidió que no hiciera más declaraciones acerca de su vida privada y la señora Rosalba Ortiz siguió hablando con los medios de comunicación.

“Sí, estamos distanciadas un poco... Yo la amo, la respeto... Elegí mi paz y la paz de mis hijas también, sobre todo por las cuestiones mediáticas que no tenían que ver conmigo, pero pareciera que sí”, dijo la actriz de telenovelas en aquel entonces.

“Le pedí de todas las maneras posibles... que dejara de dar declaraciones y demás, pero no sucedió, y decidí tomar un poquito de distancia, esperando que ella también reflexione y podamos volver a tener lo que siempre hemos tenido”, agregó Bazán.

Comentó que, a pesar de estar distanciadas, siempre estarán para apoyarse la una a la otra. “Quiero decirles que no sufro por ella. Sé que está bien. Si le pasara algo malo, créanme que sería la primera en estar a su lado. No importa que me diga: ‘No te quiero ver’. Es algo que me vale m4dr3s. Ahí estaré”.

“Sé que, si fuera al revés, ella haría lo mismo, sin importar lo que yo diga: ‘No la quiero ver en la puerta de mi casa o del hospital’. Gracias a Dios, tenemos buena salud y somos buenas personas”.

No te pierdas: Geraldine Bazán revela por qué no tiene novio: “Le tengo que bajar a mi empoderamiento”

Geraldine Bazán, actriz. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Por qué doña Rosalba Ortiz no visita a su hija Geraldine Bazán?

Doña Rosalba Ortiz reveló la razón por la que no ha ido a visitar a Geraldine Bazán a su casa. “Nosotras no nos veíamos mucho desde que ella se fue a vivir a Santa Fe (CDMX). En ocasiones era a través de videollamadas o llamadas. Lo que pasa es que hago 2 horas para ir hasta allá y gasto demasiada gasolina. Vivo conforme puedo y no gasto más de lo que tengo. Por ejemplo, a veces dejo mi coche en algún Metro y tomo el Metrobús. Ya aprendí a andar en trolebús y en todos lados”.

Niega haberse sentido sola en los últimos meses. “A mi edad, aprendes a estarlo. Creo que, cuando se sufre alguna enfermedad crónica o degenerativa, se entiende que exista tristeza por la soledad; sin embargo, no es mi caso. Tengo mi servicio médico para atenderme la hipertensión, mi ojito y cualquier otro problema que me llega a dar en el cuerpo”.

Aunque pudo haberse jubilado hace 15 años, la mamá de la actriz de la telenovela Mi verdad oculta confesó que prefiere mantenerse ocupada.

“¿Qué hubiera hecho en todo este tiempo? Toda mi vida he trabajado. Aún viajo muchísimo. No necesito dejar de trabajar para viajar. Por eso trato de ocupar mi tiempo en hacer actividades. Busco mis cursos en línea o a mis amistades”.

Finalmente, dijo estar preparada para trabajar en el Mundial de Futbol 2026: “Cerré 2025 con capacitación. Como bien saben, trabajo en la Secretaría de Turismo. Nos dieron unos cursos muy importantes sobre primeros auxilios, atención hotelera y restaurantera. También tomaré un diplomado de guía de turistas. Ya estoy muy preparada”.

No te pierdas: Geraldine Bazán confiesa si ha sido infiel en sus relaciones

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.