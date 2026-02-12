Mamá de Geraldine Bazán se quiebra; su hija no le habla ni la buscó en su cumpleaños ¡ignoró sus mensajes!

Geraldine Bazán festejó hace unos días su cumpleaños 43 años y compartió imágenes de su celebración junto a sus hijas y amigos, pero la gran ausente fue su madre doña Rosalba, a quien le dejó de hablar por hablar de su vida personal.

Ahora, doña Rosalba comparte a “Ventaneando” quién a pesar de la distancia le mandó mensaje de felicitación y se quiebra al confesar cómo le ha afectado emocionalmente.

Pese al incidente, Geraldine Bazán ha dejado claro que su viaje por Japón ha sido una experiencia enriquecedora y mágica. / Instagram: @geraldinebazan

¿Por qué Geraldine Bazán se alejó de su mamá Doña Rosalba?

Aunque la actriz Geraldine Bazán no dio detalles de la polémica con su madre, dejo entrever que la razón fue que le pidió a su mamá que dejara de dar declaraciones a los medios, pero esta no lo hizo, es que Doña Rosalba suele ser muy cercana a los medios y siempre opina respecto a las polémicas que involucran a su hija.

En algún momento, la misma señora Rosalba reveló que su hija se había enojado con ella por revelar que estaba distanciada de su padre, a quien señaló como un papá ausente en la vida de sus hijos.

“Sobre todo por cuestiones mediáticas que no tenían nada que ver conmigo pero parecía que si, Le pedí de todas las maneras posibles, llorando, rogando, en reclamo, de todas las formas posibles que dejara de dar declaraciones y demás y bueno pues no sucedió y decidí tomar un poco de distancia esperando que en algún momento ella reflexione y podamos volver a tener lo que siempre hemos tenido”, concluyó.

Sin embargo, Geraldine Bazán espera que las cosas con su madre puedan mejorar en un futuro y volver a tener la relación que han tenido.

Geraldine Bazán comparte la razón por la cual cree que no tiene pareja. / Instagram: @geraldinebazan

Geraldine Bazán celebra cumpleaños e ignora a su mamá

Aunque la mamá de Geraldine Bazán dijo a TVNotas que no le afectaba el distanciamiento con su hija. Incluso, señaló que podrían pasar su cumpleaños juntas. ¡No fue así!

El pasado 30 de enero, Geraldine Bazán festejó sus 43 años con bombo y platillo junto a sus seres queridos, pero quien no estuvo presente doña Rosalba, quien reveló que aún siguen distanciadas, pero confesó que le envió un mensaje para felicitar, pero tristemente su hija la dejo en visto.

“Yo sí le mandé felicitación, le dije que se la pasara muy bien y nada más, yo cumplo con lo que me toca”, dijo a las cámaras de “Ventaneando”. Sin embargo, cuando le preguntaron si Bazán le contestó el mensaje, ella dijo: “No, porque no… no tengo señal”.

Geraldine Bazán y su mamá Rosalba Ortiz. / Foto: TVNotas

Mamá de Geraldine Bazán revela que ha llorado por su distanciamiento

Sobre como se siente, doña Rosalba revela que si le ha dolido esta separación con su hija Geraldine Bazán y no solo eso; reconoce que ha llorado.

“Claro soy humana, si se me antoja lloro, lloro, ahorita que venía me encontré a una señora y me dijo ‘mi hija tampoco me habla y yo cuidé a mis nietos cuando estaban chiquitos y no sé por qué, mi hija se fue, se llevó a mis nietos y yo le apoyé mucho porque ahora ella es abogada’ Eso pasa en todas las familias, y qué bueno que los hijos y las hijas tengan alas y tengan ese valor de irse”, expresó.

Finalmente, recordó cuando se desvivía por celebrar a Geraldine Bazán y cómo preparaba sus cumpleaños.

“Siempre le organizaba sus cumpleaños con todas las amigas, amigos, y compañeros del medio, y yo le conseguía que le dieran la barra libre, por lo menos por unas horas, llevaba el pastel, los bocadillos...”, concluyó la señora Rosalba, quien entre sus recuerdos busca alicientes para continuar pese al rechazo de su hija.

