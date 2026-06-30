Fátima Bosch, actual Miss Universo, se suma al apoyo a México en el Mundial 2026; le llueven halagos

Luego de que Fátima Bosch sorprendió con una foto inédita junto a Memo Ochoa, la modelo volvió a acaparar la atención de las redes al lucir la camiseta de la Selección mexicana previo al encuentro de México vs. Ecuador en la capital mexicana. ¿Ya viste las fotos? Aquí te las mostramos.

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Fátima Bosch muestra su apoyo a la selección mexicana en el Mundial 2026. / Redes sociales

¿Qué ha dicho Fátima Bosch sobre el Mundial 2026?

Tras el triunfo de México sobre Chequia, Fátima Bosch, quien enfrenta una polémica con Giovanni, la modelo originaria de Tabasco compartió en sus cuentas oficiales una foto junto a Memo Ochoa, quien hizo historia en el encuentro pasado de la selección.

“Los rumores son ciertos, soy fan desde bebé. Crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”, escribió a través de sus historias junto a la imagen. La publicación se viralizó rápidamente, pues Bosch dejó claro que consideraba al futbolista una “leyenda”.

Aunque Memo Ochoa no reaccionó directamente a la publicación de la representante de Miss Universo, sí dejó claro su agradecimiento por haber formado parte del partido: “Fue maravilloso el resultado, el escenario, estoy muy agradecido con mis compañeros”.

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Fátima Bosch a través de sus historias. / Redes sociales

¿Cuáles fueron las fotos de Fátima Boch que desataron halagos en el Mundial 2026?

Fátima Bosh decidió sumarse a la emoción del Mundial 2026 luciendo la playera oficial de la Selección Mexicana, la cual combinó de manera muy casual con un minishort de mezclilla y un maquillaje natural.

Más allá de la belleza que caracteriza a la modelo, lo que encendió conversación en redes fue la frase que decidió utilizar para acompañar sus imágenes: "¿Y si sí?”, un breve texto que se ha convertido en el acompañante de millones de aficionados mexicanos.

Rápidamente, la publicación acumuló miles de interacciones y provocó cientos de comentarios. Mientras algunos fanáticos no tardaron en bromear con la idea de verla en la cancha para asegurar la victoria, otros reaccionaron con divertidos mensajes:

"¿Hoy empiezas de titular o en qué minuto te meten, preciosa?” y “Venga, Fati, mete muchos goles en el juego de hoy”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

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¿Por qué el Papa de Fátima Bosch salió a relucir en el Mundial 2026?

En medio de la euforia que desató su publicación, algunos usuarios revivieron la polémica que rodeó a Fátima Bosch tras ser coronada como Miss Universo 2025. Cabe recordar que, tras su triunfo, se señaló que su papá habría “facilitado su victoria”, rumor que nunca se comprobó.

Sin embargo, los internautas no han dejado pasar el momento para hacer comentarios al respecto relacionados con el Mundial 2026. “Dile a tu papá que quieres el Mundial para que lo compre, ¡urge!” o “¿Ya tu papá soltó lana para que nos den la Copa?”, son algunas de las reacciones que circulan al respecto.

Hasta ahora, Fátima Bosch no se ha pronunciado al respecto, pero continuamente muestra su apoyo y orgullo por México.

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