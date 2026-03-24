¿Fátima Bosch expuso el lado oscuro de Miss Universo? Aconseja no ser parte de concursos y luego ¿se arrepiente?

Fátima Bosch Fernández volvió a encender las redes, pero esta vez no por su corona, sino por unas declaraciones que dieron mucho de qué hablar. Durante un foro en El Salvador, la actual Miss Universo sorprendió al lanzar un consejo que muchos consideraron controversial para niñas que sueñan con los certámenes de belleza.

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Por qué se dice que el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo supuestamente fue “fraude”?

Desde su llegada a Miss Universo 2025, la polémica ha seguido a Fátima Bosch. Incluso antes de coronarse, se habló de un supuesto altercado con un directivo del certamen, quien le habría pedido que se callara durante una reunión. Pero, el escándalo explotó cuando Omar Harfouch, integrante del jurado, renunció inesperadamente y aseguró que la competencia ya estaba arreglada.

“Fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso que ya estaba comprometido”, dijo Omar.

A esto se sumaron rumores de supuestos “privilegios” hacia la mexicana, tal como te contamos en TVNotas. Aunque nada ha sido confirmado, varias concursantes evitaron felicitarla y mostraron apoyo a otras participantes como Yoana Gutiérrez.

Pese a todo, Fátima Bosch Fernández ha sido firme en su postura: niega cualquier irregularidad y asegura que ganó gracias a su esfuerzo, dejando claro que no piensa renunciar a la corona.

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Fátima Bosch / Redes sociales

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre los certámenes de belleza que causó polémica?

Las palabras de Fátima Bosch encendieron de inmediato las redes y dividieron opiniones. Lo que parecía una reflexión sincera sobre su experiencia en los certámenes de belleza terminó desatando críticas y sorpresa. Aunque no expuso una situación polémica sobre los concursos de belleza, sus palabras sí causaron revuelo en las redes.

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera” Fátima Bosch

Fátima explicó que, desde su perspectiva, participar en estos concursos debe tener un propósito claro: “Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante, adelante”.

Fátima Bosch / Redes sociales

Fátima Bosch se arrepiente de su comentario sobre los certámenes de belleza

La polémica no tardó en alcanzarla. Luego de causar revuelo con un comentario sobre los certámenes de belleza, Fátima Bosch decidió dar la cara y aclarar sus palabras. La actual Miss Universo reconoció que su declaración fue malinterpretada y explicó el verdadero sentido de su postura, al tiempo que habló de los retos que ha enfrentado dentro de la industria, dejando claro que su intención nunca fue desmotivar, sino visibilizar la realidad detrás de la corona.

También fue honesta sobre las dificultades que ha enfrentado: “Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real… a una mujer con voz”.

Tras el revuelo, recurrió a sus redes para matizar sus palabras y aclaró: “Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Es una experiencia que requiere preparación, temple e inteligencia emocional”, aclaró, intentando frenar la polémica.

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¿Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández es una modelo y diseñadora de modas mexicana originaria de Tabasco. A sus 25 años, ha construido una carrera marcada tanto por logros como por retos personales.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y ha contado que, de niña, enfrentó acoso escolar debido al TDAH y la dislexia, experiencias que la marcaron profundamente.

Su historia en los certámenes comenzó en 2018, cuando ganó Flor de Oro en Tabasco. En 2025 fue coronada Miss Universo México y, ese mismo año, alcanzó el máximo título internacional.

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