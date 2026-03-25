Lupita Jones arremete contra Fátima Bosch tras polémicas declaraciones sobre Miss Universo: “Cree es la única”

Fátima Bosch no abandona la polémica, pues la actual Miss Universo desató la molestia de varias colegas, luego de una controversial declaración en torno a los certámenes de belleza. Lupita Jones, ex Miss Universo, arremetió contra ella y le lanzó un fuerte mensaje. ¿Qué le dijo?

Miss Chile rompe el silencio y critica detalles del look de Fátima Bosch. / Redes sociales

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre los certámenes de belleza?

Las recientes declaraciones de Fátima Bosch han causado reacciones tanto en redes sociales, como de colegas del mundo del modelaje. Lo que en un inicio parecía una reflexión sobre su paso por los certámenes de belleza terminó sorprendiendo a muchos y desatando críticas.

Aunque no señaló ningún escándalo dentro de estos concursos, recomendó a las próximas generaciones NO ser parte de estos certámenes:

Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera. Fátima Bosch

La participación que puedan tener las personas en este tipo de eventos, debe tener un propósito claro, según Fátima. Frente a la ola de críticas a la que se enfrentó, más tarde decidió aclarar todo: “ Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Es una experiencia que requiere preparación, temple e inteligencia emocional ”, señaló.

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Lupita Jones defiende a Fátima Bosch / IG

¿Cómo respondió Lupita Jones a las declaraciones de Fátima Bosch sobre Miss Universo?

La reacción más llamativa a lo dicho por Fátima Bosch, vino de Lupita Jones, una de las figuras en la historia de Miss Universo en México. Durante su participación en el programa La mesa caliente, la exreina de belleza no ocultó su molestia y lanzó un mensaje directo hacia Bosch.

Jones recordó que existen más de setenta ganadoras del certamen que han trabajado durante años para construir un legado, dejando claro que el título implica una responsabilidad que va mucho más allá de la apariencia física:

Ella en la forma en como se expresa de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. ‘Mijita’, habemos muchas que hemos trabajado mucho por este título. Lupita Jones

Además, Lupita también aseguró que, al igual que ella, hay más de 70 Miss Universo a lo largo de la historia, motivo por el que existe un legado.

Por último, Jones terminó su mensaje definiendo las intenciones de una mujer debe tener al entrar a un certamen de este tipo: “ No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres bonita, ya lo eres. (...) Que tu imagen sirva para promover eso, eso lo hacemos todas, mi reina ”, finalizó.

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¿Fátima Bosch recibe amenazas de muerte y críticas en redes sociales?

Esta no es la primera vez que Fátima Bosch, actual Miss Universo, causa polémica debido a sus declaraciones. En otras ocasiones ha recibido cientos de comentarios que la desaprueban no solo por su forma de pensar, si no por su título.

Durante una entrevista con Lucho Borrego, en el programa Siéntese quien pueda, Fátima reveló que ha recibido mensajes amenazantes, en los que hasta le piden que atente contra con su vida:

Me mandaban mensajes diciéndome: ‘Por favor, mátate esta noche’, ‘Eres un asco’. Fátima Bosch

La modelo añadió que gran parte de las críticas provienen de grupos que se oponen a los certámenes de belleza y que, según su perspectiva, impulsan mensajes hostiles hacia las mujeres.

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