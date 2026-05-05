Una modelo perdió ambas piernas tras una fuerte infección que la llevó al coma: ¡Así luce actualmente! FOTO

La noche de la Met Gala 2026 reunió a cientos de celebridades para convertirse en el epicentro del glamour internacional. Una presencia destacó entre todos, la de una modelo y activista que perdió las piernas por culpa de una fuerte infección.

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¿Qué modelo que perdió ambas piernas estuvo en la Met Gala 2026?

Dentro de la gran noche vivida en la Met Gala 2026 se pudo ver a Lauren Wasser, una modelo y activista que deslumbró, no solo por su outfit, si no también por ser un ejemplo de resilencia.

Wasser acaparó reflectores con un atuendo en tonos dorados diseñado por Prabal Gurung. Su propuesta evocaba una cascada de oro que caía sobre su figura, haciendo juego con sus icónicas prótesis metálicas.

Internautas comenzaron a preguntarse por qué Wasser perdió ambas piernas, ya que no es algo común en tiempos recientes. ¿Qué le pasó?

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¿Por qué la modelo Lauren Wasser perdió ambas piernas?

La historia sobre la enfermedad de Lauren Wasser inició en 2012, cuando la modelo fue diagnosticada con Síndrome de Shock Tóxico (SST), una infección grave asociada al uso de tampones, pese a haber seguido las indicaciones de uso.

Su estado de salud se deterioró rápidamente, llevándola a sufrir dos infartos y una falla orgánica múltiple que puso en riesgo su vida. Los médicos tuvieron que inducirla a un coma durante más de una semana, y al despertar, enfrentó una realidad devastadora: la amputación de su pierna derecha y parte de los dedos del pie izquierdo.

Años después, en 2018, tomó la decisión de amputar también su pierna izquierda debido al dolor constante e insoportable que persistía.

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Lauren Wasser sufrió amputación de ambas piernas / Revista People

¿Quién es Lauren Wasser y a qué se dedica actualmente?

Tras su recuperación, Lauren Wasser no solo retomó su carrera en el modelaje, sino que también se dedicó a hablar en temas de salud y aceptación corporal.

Su activismo se centra en crear conciencia sobre el Síndrome de Shock Tóxico, así como en promover una visión más inclusiva de la belleza. A través de campañas, entrevistas y apariciones públicas, ha impulsado conversaciones sobre los riesgos poco conocidos de ciertos productos y la importancia de escuchar al cuerpo.

Además, ha sido una figura clave en la representación de personas con discapacidad dentro de la industria de la moda, desafiando estereotipos y abriendo espacios para una mayor diversidad.

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