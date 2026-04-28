Paulina Dávila habla de su ruptura con Juan Pablo Medina! ¿Fue por la amputación del actor?

Juan Pablo Medina tuvo una enfermedad que provocó la pérdida de su pierna izquierda, algunos rumores señalaban que este fue el motivo por el que terminó su relación con Paulina Dávila, hoy la actriz rompe el silencio, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Ruptura de Paulina Dávila y Juan Pablo Medina: qué dijo la actriz. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Juan Pablo Medina en la pierna?

En 2021, el actor Juan Pablo Medina enfrentó un episodio de salud que derivó en la amputación de su pie y parte de la pierna izquierda tras una trombosis, que es un problema de salud que pasa cuando se forma un coágulo de sangre dentro de una vena, casi siempre en las piernas o los muslos.

Según MedlinePlus, esto ocurre cuando la sangre no circula de forma normal o se hace más lenta, lo que permite que se formen estos coágulos. El riesgo es que ese coágulo se desprenda y viaje por el cuerpo, pudiendo llegar a órganos como los pulmones o el corazón y causar complicaciones, por eso es importante detectarlo y atenderlo a tiempo.

Durante una entrevista con el pódcast ‘Crack’, conducido por Oso Trava, Medina relató que se encontraba trabajando cuando tuvo un infarto silencioso que le formó coágulos, que a su vez le invadieron el intestino y una de las piernas.

“Primero se dieron cuenta de que en las piernas tenía coágulos. Después empezaron a hacerme más estudios y se dieron cuenta de que la arteria que pasa por el intestino estaba infestada. También vieron que estaba infartado, y ¿cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto, en qué momento?”, dijo Juan Pablo Medina, que tras esta situación, accedió a que le amputaran la pierna.

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Paulina Dávila rompe el silencio sobre su ruptura con Juan Pablo Medina. / Redes sociales

¿Cómo fue la ruptura de Juan Pablo Medina y Paulina Dávila?

La relación entre Juan Pablo Medina y Paulina Dávila tuvo un giro en junio de 2023, cuando el actor confirmó el final de su vínculo tras atravesar un proceso de salud que incluyó la amputación de una pierna a causa de una trombosis que puso en riesgo su vida. Durante ese periodo, Medina estuvo acompañado por su familia y por Dávila, con quien mantenía una relación desde hacía tres años, antes de que ambos decidieran separarse.

Tiempo después de la ruptura, los dos fueron vistos nuevamente juntos en espacios públicos, como el Festival Internacional de Cine de Morelia y en un concierto de Karol G en el Estadio Azteca durante 2024, lo que dio paso a una reconciliación tras el distanciamiento inicial.

Sin embargo, la relación continuó con altibajos y, a finales de enero de 2026, ambos confirmaron su ruptura definitiva, cerrando así una etapa marcada por separaciones y reencuentros a lo largo de los últimos años.

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Paulina Dávila aclara si la salud de Juan Pablo Medina influyó en su ruptura. / Redes sociales

¿Qué dijo Paulina Dávila de su ex Juan Pablo Medina?

Paulina Dávila evitó dar muchos detalles sobre su ruptura con Juan Pablo Medina, luego de que diversos rumores apuntaban a que terminaron porque el actor perdió una de sus extremidades.

Ante esto, la actriz fue cuestionada y destacó que prefiere hablar de sus proyectos y “celebrar el trabajo, que requiere mucho esfuerzo y compromiso”.

Respecto a si tiene una relación dijo: “Muy bien, estoy muy bien. Esa es la parte privada y es muy bonito cuidarla, es muy personal al final. La historia de cada quién es muy suya y hay que respetar eso”.

Además, sobre su ex Juan Pablo Medina, dijo que se llevan “bien” y especificó que tienen una relación solamente “de amistad”, evitando hablar de los motivos de la ruptura.

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