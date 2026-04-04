Juan Pablo Medina y el video que ¡sube la temperatura! dejando poco, muy poco a la imaginación ¡con otro hombre!

El actor Juan Pablo Medina es reconocido por sus diversos papeles en televisión en series como Soy tu fan o La casa de las flores. Pero ahora se reveló una foto que dejó poco a la imaginación y despertó muchas emociones, ¿de qué se trata? Te revelamos los detalles.

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Juan Pablo Medina y la foto que dejó poco a la imaginación. / Redes sociales

¿De dónde surge la polémica foto de Juan Pablo Medina?

La imagen que recientemente compartió Juan Pablo Medina tiene origen en una escena de la serie La casa de las flores, producción en la que el actor formó parte del elenco principal. La fotografía retoma uno de los momentos del proyecto que volvió a circular entre usuarios tras su publicación.

Dentro de la historia, Medina interpretó a Diego Olvera, personaje que se desempeñaba como asesor financiero de la familia De la Mora y que mantenía una relación con Julián de la Mora, papel a cargo de Darío Yazbek. Su participación fue constante a lo largo de las tres temporadas de la serie.

Además de su presencia en la serie, Juan Pablo Medina también formó parte de la película derivada de la misma historia, ampliando el desarrollo de su personaje dentro de este universo narrativo que fue distribuido por la plataforma.

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¡Impacta a sus fans! Juan Pablo Medina y la imagen que causa revuelo. / Redes sociales

¿Qué se ve en la polémica foto de Juan Pablo Medina?

La imagen que circula en redes sociales retoma una escena de la serie La casa de las flores, donde aparecen Juan Pablo Medina y el actor y modelo argentino Fede Espejo dentro de una de las secuencias que forman parte de la historia. El momento muestra a ambos personajes en un espacio interior, en una interacción cercana que forma parte del desarrollo de la trama.

En la escena, Juan Pablo Medina, en su personaje de Diego Olvera, se encuentra junto a Fede Espejo, que interpretó a Willy, con quién Diego y Julián intentan establecer una relación abierta. Ambos aparecen de pie, con batas abiertas, mientras la cámara encuadra un instante de proximidad entre los personajes, reforzando la relación que mantienen dentro de la narrativa de la serie.

Además, en la imagen, que fue retomada en redes sociales, destaca Juan Pablo Medina, quien deja poco a la imaginación con ropa interior entallada qué destaca sus atributos.

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¡Todos hablan de él! Juan Pablo Medina y su foto más atrevida. / Redes scociales

¿Qué le pasó a Juan Pablo Medina en la pierna?

En 2021 enfrentó un episodio de salud que derivó en la amputación de su pie y parte de la pierna izquierda tras una trombosis. Desde entonces, Juan Pablo Medina ha continuado con su vida profesional, manteniéndose activo en distintos proyectos dentro de la industria del entretenimiento.

Juan Pablo Medina es un actor nacido el 22 de octubre de 1977 en Arlington, Virginia. Inició su carrera en televisión con la telenovela Cuando seas mía y se formó como actor en el CEFAC de TV Azteca, donde desarrolló gran parte de su trayectoria entre los años 2000 y 2013.

A lo largo de su carrera ha participado en distintas producciones de televisión como La casa de las flores, Soy tu fan, Guerra de ídolos, Sin rastro de ti y Las Juanas. También ha formado parte de proyectos en teatro, incluyendo La enfermedad de la juventud, Un dos tres por mí y Todos mis amores, además de incursionar en cine con títulos como Guadalupe Reyes, Amor de mis amores, La vida inmoral de la pareja ideal y Espacio interior.

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