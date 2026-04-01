Wendy Guevara, tras revelar que le gusta el hijo de Jorge Salinas, lanza confesión, ¿lo va a conquistar?

La influencer Wendy Guevara hizo una tremenda confesión sobre Santiago Salinas, hijo del reconocido actor Jorge Salinas, al revelar que le despierta bajas pasiones, ¿qué dijo la creadora de contenido? Te revelamos los detalles de sus polémicas declaraciones.

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Santiago Salinas llama la atención de Wendy Guevara. / Redes sociales

¿Santiago Salinas o Mich Duval? Wendy Guevara habla de los actores

Durante una entrevista en el programa Hoy, la influencer Wendy Guevara compartió un comentario que generó conversación al referirse a Santiago Salinas, hijo del actor Jorge Salinas, y a Michel Duval, hijo de Consuelo Duval.

En el espacio matutino destacó su indecisión al hablar de ambos: “Que guapo el hijo de Jorge Salinas, yo ya no sé con quién quedarme, si con el hijo de Consuelo Duval o el hijo de Jorge Salinas, es que todos me gustan, pero nadie me hace caso”.

Además, la influencer destacó que a este paso se quedará con Paul Stanley, conductor del programa Hoy, pues ninguno de sus prospectos.

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¿Mich Duval o Santiago Salinas? Wendy Guevara elige. / Redes sociales

¿Qué mensaje le envió Wendy Guevara a Santiago Salinas?

Wendy Guevara habló sobre lo que le provoca Santiago Salinas, además mandó un peculiar mensaje a Jorge Salinas papá del joven, destacando que su hijo es todo su tipo de hombre ideal.

“Sí, yo quiero hacerle un llamado a Jorge Salinas con todo respeto que se merece el señor, que su hijo me hace sentir cosas de mujer, qué bonitas cejas, qué bonitos ojos, qué bonito amor, todo mi tipo, el doctor me lo recomendó así. Ya es mayor de edad”, expresó, al referirse directamente a Santiago Salinas.

Al momento, Santiago Salinas, así como Jorge Salina, no se han pronunciado con respecto a estas declaraciones. ¿Le contestará a la Perdida?

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¡Sin filtro! Wendy Guevara lanza comentario sobre Santiago Salinas. / Redes sociales

¿Quién es Santiago Salinas, hijo del actor Jorge Salinas?

Santiago Salinas nació en 2005 y ha desarrollado actividades tanto en el ámbito académico como en proyectos personales. Actualmente cursa estudios en Marketing y Publicidad de Medios Digitales, etapa que combina con otras experiencias previas, entre ellas su paso como peleador de artes marciales mixtas.

En el terreno del modelaje, ha colaborado con distintas marcas como Carolina Herrera, American Eagle, Calvin Klein, Boss, Lacoste y Old Spice. A la par, mantiene actividad en redes sociales, donde suma cerca de 10 mil seguidores en Instagram y comparte contenido relacionado con su estilo de vida y proyectos.

Santiago es hijo de la modelo peruana Fátima Boggio y del actor Jorge Salinas. De esa relación nacieron los mellizos Santiago y Jorge Emilio. Tras el divorcio de sus padres en 2009, su madre regresó a Perú junto a sus hijos, manteniéndolos durante varios años fuera de la exposición pública.

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