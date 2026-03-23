Santiago Salinas, hijo de Jorge Salinas, ¿reniega del apellido de su papá?: “Un legado con mi nombre”

Santiago Salinas ha encendido las redes sociales no solo por su elegancia y porte al modelar, sino también por el gran parecido que tiene con su papá, Jorge Salinas. Santiago es uno de los hijos mellizos del actor y su exesposa, Fátima Boggio. Ahora,él quiere forjarse una carrera con su propio esfuerzo.

Al incursionar en el mundo del modelaje y como creador de contenido, Santiago se ha dado cuenta de que varias marcas lo han buscado por ser hijo del actor.

“Varias marcas me reconocieron por mi apellido. Decían: ‘Él es el hijo de Jorge Salinas’, pero nunca quise trabajar con ellas. Mi deseo es dejar un legado con mi nombre. Quiero que digan: ‘Él es Santiago Salinas’. Me gustaría que me conocieran por mis logros, mas no por tener un papá reconocido”. Santiago Salinas

Hijo de Jorge Salinas / Cortesía del modelo, IG @Santiago.SalInasb e internet

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¿Santiago Salinas, hijo de Jorge Salinas, se quitará el apellido para incursionar en el modelaje?

Reveló si en un futuro se quitaría el apellido de su papá, para crecer de forma independiente en el medio artístico: “Jamás he pensado en quitarme el apellido. Siempre firmo los contratos como Santiago Salinas Boggio. Estoy orgulloso de portar ambos apellidos”, dijo.

Ahora que es un joven adulto, Santiago decide cuándo pasar tiempo con su papá: “Cuando era menor, veía a mi papá una vez al año. Sobre todo, en las fiestas navideñas. Ahora que soy mayor de edad puedo decidir con quién paso más tiempo. Si quiero ir a México 2 años seguidos a pasar Año Nuevo y Navidad, lo hago. O si tengo ganas de visitarlo en julio, me voy”, resaltó.

“Mi papá es súper pegado a las reglas, es bastante estricto y cariñoso. En cambio, mi mamá es un poquito más liberal. Las mamás tienen el corazón más bondadoso. Los amo bastante”. Santiago Salinas

Santiago Salinas / Cortesía del modelo, IG @Santiago.SalInasb e internet

¿Cómo es la relación entre Santiago Salinas y sus papás?

Nos comentó que no hace mucho su padre viajó a verlos, pero su hermano, Emilio, fue el ganón: “Él ha venido bastantes veces a Perú. Lamentablemente, la última vez que vino yo no estuve porque viajé a España. Se quedó aproximadamente 2 semanas y aprovechó el tiempo para estar con mi hermano”.

Santiago mencionó que sus papás han estado al frente en la parte económica: “Desde hace un par de meses dependo de mí económicamente. Ya empecé a ganar dinero. Aunque me ha hecho mucha falta el dinero de mi papá y mi mamá. Nunca les negaré el apoyo económico. No soy millonario. Si en el futuro me toca ganar más que ellos, tengan por seguro que yo los apoyaré”.

Además, nos habló de cómo ha sido la convivencia con los hijos de su papá y Elizabeth Álvarez: “Sinceramente, por motivos personales, prefiero que los temas de mi familia queden en privado”.

Hijo de Jorge Salinas / Cortesía del modelo, IG @Santiago.SalInasb e internet

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¿Santiago Salinas, hijo de Jorge Salinas, debutará en televisión?

Tiene claro que la actuación no es lo suyo y explica por qué: “En quinto grado de primaria tenía un taller de actuación. Lo hice para saber si realmente me gustaba. Recuerdo que mis profesores me dijeron que lo hacía muy bien, pero no encontré la chispa que realmente quería. Nunca le dije a mi papá: ‘Me metí al taller 2 años seguidos para ser actor’”, indicó.

Sin embargo, ha seguido los consejos de su papá: “Él me enseñó cosas sin darse cuenta. Por ejemplo, me decía: ‘Tienes que hablar desde el estómago, porque no se escuchará en el escenario’, y yo seguía sus consejos. Jamás le di a entender que quise incursionar en ese mundo”, dijo.

Santiago no solo tiene talento para modelar, sino también es amante del deporte extremo.

“Soy expeleador de artes marciales. Actualmente soy estudiante de Marketing y publicidad de medios digitales. Además, soy modelo y creador de contenido. Siempre me han gustado los deportes. He hecho todos los que se puedan imaginar (sonríe). Desde chiquito, cuando vivía en México, practiqué taekwondo. Me gusta golpear a la gente (ríe). Después, me mudé a Perú y comencé a surfear. Luego me di cuenta de que lo mío era el contacto físico con otra persona. Entonces comencé el jiu-jitsu brasileño, deporte que hice por 4 años” Santiago Salinas

Narró la experiencia que vivió al entrar a la jaula de pelea: “También me metí a muay thai (boxeo tailandés), donde se suman más partes del cuerpo, como los rodillazos, las patadas y los puñetes. Ahí me desenvolví más por los golpes (sonríe). Finalmente, a los 18 años me incliné más por las artes marciales mixtas. Lo interesante de este deporte es que se hace dentro de una jaula. Me encanta, porque no hay escapatoria”, contó.

Su primera experiencia en el corte de peso lo descompensó al grado de casi perder el equilibrio: “Mi primer corte de peso fue lo peor (ríe). Casi me desmayo al salir de la cámara seca (sauna). Lo que pasa es que, un día antes de la pelea, el cuerpo se deshidrata. No se come nada, se suda, se entrena y, al final, ingresas al sauna para bajar los kilos que falten. Un procedimiento riesgoso, porque el único líquido que queda en el cuerpo es la sangre. No hay saliva, ni agua”, recalcó.

Su papá se ha convertido en su mayor fan en este deporte y compartió los consejos que le ha dado.

“Cuando fui peleador de artes marciales mixtas, me tocó perder. Mi papá me comentó: ‘¡Te lo dije! No has entrenado lo suficiente, no has comido bien y no te has preparado como se debe’. Yo le respondí: ‘Sí he entrenado muy bien’, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Sin embargo, también me decía cosas positivas, como: ‘Te felicito, hijo, estoy orgulloso de ti’, palabras que me impulsaron”. Santiago Salinas

Hijo de Jorge Salinas / Cortesía del modelo, IG @Santiago.SalInasb e internet

Él es Santiago Salinas, hijo de Jorge Salinas y ¿quién es su mamá?

Estudia Marketing y publicidad de medios digitales, y es expeleador de artes marciales mixtas.

publicidad de medios digitales, y es expeleador de artes marciales mixtas. Ha colaborado con importantes marcas como Carolina Herrera, Balboni, American Eagle, Headspace, Calvin Klein, Glonis, Boss, Lacoste y Oldspice, entre otras.

Cuenta con casi 10 mil seguidores en Instagram .

. Es hijo de Fátima Boggio.

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