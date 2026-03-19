¿Quién es la madre de Santiago Salinas, el apuesto hijo de Jorge Salinas? ¡Cautivó a todos con su parecido!

El nombre de Jorge Salinas volvió a acaparar reflectores, pero esta vez no fue por una telenovela, ni por su vida amorosa, sino por la inesperada aparición de su hijo Santiago, un joven de 21 años que no solo heredó su porte, sino también un carisma que ya está dando de qué hablar.

Su debut ante la prensa dejó a todos sorprendidos por su parecido físico con el actor y desató una ola de preguntas en redes sociales: ¿quién es su madre y qué tan cercana es su relación con el galán de televisión?

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¿Quién es la mamá de Santiago Salinas, el guapo hijo de Jorge Salinas que es modelo? / Redes sociales

¿Cómo fue la aparición del hijo de Jorge Salinas, Santiago Salinas, en alfombra roja?

Jorge Salinas no llegó solo a la presentación de “Matilda el musical,” sino acompañado de su hijo Santiago, quien acaparó miradas desde el primer momento. Con sus ojos claros, cejas pronunciadas y porte de galán; Santiago Salinas impresionó en la alfombra roja. Ambos vestidos con trajes negros y con una sonrisa muy similar, padre e hijo dejaron ver una conexión especial que no pasó desapercibida.

El joven, quien ya roza la estatura del actor, sorprendió no solo por su físico, sino por la seguridad con la que se desenvolvió frente a las cámaras. De inmediato, usuarios en redes lo bautizaron como “el vivo retrato de Salinas” en su juventud y otros sin duda destacaron su atractivo en redes sociales.

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¿Qué dice Santiago Salinas de su padre, Jorge Salinas, tras posar juntos?

Durante entrevistas, especialmente en “Venga la alegría”, Santiago se mostró emocionado por esta nueva etapa y por la oportunidad de acercarse más a su papá Jorge Salinas.

“Le digo a mi papá que me gusta el modelaje, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Él siempre me ha dicho: ‘Hijo, vente acá a México, yo te voy a apoyar en todo lo que necesites’, y se dio la oportunidad este mes”, compartió.

Además, compartió lo que madre le aconsejó al venir a México: “Mi madre me dijo que la pase superbien, que disfrute mucho a mi papá y que sobre todo sea bastante humilde”.

¿Quién es la mamá de Santiago Salinas, el guapo hijo de Jorge Salinas que es modelo? / Redes sociales

¿Quién es la madre de Santiago Salinas y por qué se separó de Jorge Salinas?

Santiago es hijo de la modelo peruana Fátima Boggio, quien estuvo casada con Jorge Salinas en los años noventa. De esa relación nacieron los mellizos Santiago y Jorge Emilio.

Se sabe que la pareja se divorció en 2009 tras destaparse la infidelidad de Jorge Salinas con la actriz Andrea Noli. Tras su divorcio en 2009, la empresaria Fátima decidió regresar a Perú junto a sus hijos, manteniéndolos alejados del ojo público durante varios años.

Sin embargo, ahora que Santiago busca abrirse camino en el modelaje, ha contado con el respaldo tanto de su padre como de su madre. “Mi madre me dijo que la pase superbién, que disfrute mucho a mi papá y que, sobre todo, sea bastante humilde”, reveló el joven.

¿Quién es la mamá de Santiago Salinas, el guapo hijo de Jorge Salinas que es modelo? / Redes sociales

¿Cuántos y con quiénes tiene hijos Jorge Salinas?

Aunque hoy Jorge Salinas ha tenido varios romances a lo largo de su vida, pese a que jno tiene contacto constante con todos sus hijos, siempre ha dejado claro que los ama y los apoya incondicionalmente.

Jorge Salinas es padre de seis hijos con distintas parejas. Su primogénita es Gabriella, fruto de su relación con Adriana Cataño. Posteriormente, con Fátima Boggio, tuvo a los mellizos Santiago y Jorge Emilio.

También es padre de una hija que tuvo con Andrea Noli, a quien reconoció públicamente años después. Finalmente, con su actual esposa, Elizabeth Álvarez, tuvo a dos mellizos.

Actualmente, mantiene una relación con la actriz Elizabeth Álvarez, con la que ha logrado mantenerse estable.

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