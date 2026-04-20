¿Jorge Salinas no quiere que Santiago, su hijo, sea actor? Rompe el silencio: “La belleza física se acaba”

El actor Jorge Salinas habló sobre el futuro que quiere para su hijo Santiago, luego de que en redes sociales se habló sobre la presencia en México y la galanura del quien es producto del matrimonio entre el artista y Fátima Boggio. ¡Esto fue lo que dijo y ha dejado el debate encendido en internet!

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Jorge Salinas habló sobre el futuro que quiere pasa Santiago. / Foto: IG/salinasjorgemx.

¿Qué dijo Jorge Salinas sobre el futuro y lo que quiere para su hijo Santiago?

El pasado mes de marzo, Jorge Salinas presentó ante los medios de comunicación a Santiago. La prensa no tardó en apodar al protagonista de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ como el ‘El suegro de México’, ya que la guapura del joven causó furor en redes sociales.

Tras la visita de su hijo, los halagos que ha recibido Santiago, como él mismo, el artista declaró al respecto sobre los elogios:

“Pues, padre, ¿no? Está padre, pero la belleza física se acaba, ¿qué sigue después? Solamente lo que tenemos aquí adentro, pero es un cumplido muy bonito, muy padre. Solamente quien lo recibe debe tener los pies sobre la tierra”. Jorge Salinas.

Posteriormente, reveló si desea que Santiago también sea actor como él en un futuro.

“Son cosas que ellos deciden, que quisiera uno como padre”. Jorge Salinas.

Detalló que actualmente Santiago Salinas se encuentra viviendo en Perú y le está yendo bien. Agregó que en su visita a México, fue a verlo en la obra de teatro ‘La obscenidad de la carne’, donde el actor participa.

A Jorge y Santiago Salinas se les vio juntos el pasado 19 de marzo de 2026 en la alfombra roja de la obra de teatro ‘Matilda’, protagonizada por Jaime Camil.

El parecido que tiene Santiago con su padre Jorge Salinas es muy evidente, lo que provocó mayor tendencia en redes sociales.

Jorge Salinas habla del furor que ha causado su hijo en redes sociales, pues lo han apodado “El suegro de México”, aunque asegura que la belleza física se acaba, por ello encamina a su hijo a ser mejor persona. 👀💥



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¿Cuál es la trayectoria de Santiago Salinas?

Santiago Salinas vive actualmente en Perú y es uno de los hijos gemelos de Jorge. Tiene 21 años de edad.

A comparación de su padre, Santiago no tiene una carrera en la actuación, pero ha incursionado en el modelaje en el país latinoamericano.

Las intenciones de Santiago Salinas son consolidar y formar una carrera de modelo en México, para posteriormente abrirse paso al mundo de la actuación y seguir desarrollando una carrera artística.

La prensa se sorprendió con el parecido de Jorge Salinas y su hijo Santiago. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuántos hijos tienen Jorge Salinas y Fátima Boggio?

Jorge Salinas y Fátima Boggio contrajeron matrimonio en el año de 1995. La pareja tuvo en total dos hijos, Santiago y Jorge Emilio, quienes son gemelos y nacieron en el año 2005.

Ambos se separaron en el año 2006 y se divorciaron en 2009, debido a la infidelidad de Jorge Salinas con la actriz Andrea Noli, con quien también una hija.