Hijo de Jorge Salinas conquista el corazón de exparticipante de La casa de los famosos México: “Guapote”

Hace unos días, Jorge Salinas presentó públicamente a su hijo, Santiago Salinas, quien actualmente vive en Perú junto a su hermano y su madre, Fátima Boggio.

Sin embargo, el encuentro no solo llamó la atención por ser la primera vez que el actor posa con él ante los medios, sino también por la impactante galanura del joven. Sus cautivadores ojos azules, cejas bien definidas y un rostro armónico lo perfilan como todo un galán, capaz de robar miradas desde el primer instante.

De hecho, Santiago Salinas se robó el corazón de una de las exparticipantes más queridas de “La casa de los famosos México”, ¿de quién se trata?

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Hijo de Jorge Salinas / Cortesía del modelo, IG @Santiago.SalInasb e internet

Así apareció Santiago Salinas junto a su padre Jorge Salinas

Jorge Salinas no llegó solo a la presentación de “Matilda el musical,” sino acompañado de su hijo Santiago, quien acaparó miradas desde el primer momento. Con sus ojos claros, cejas pronunciadas y porte de galán; Santiago Salinas impresionó en la alfombra roja. Ambos vestidos con trajes negros y con una sonrisa muy similar, padre e hijo dejaron ver una conexión especial que no pasó desapercibida.

El joven, quien ya roza la estatura del actor, sorprendió no solo por su físico, sino por la seguridad con la que se desenvolvió frente a las cámaras.

De inmediato, usuarios en redes lo bautizaron como “el vivo retrato de Salinas” en su juventud y otros sin duda destacaron su atractivo en redes sociales.

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Hijo de Jorge Salinas con mamá y su hermano. / Cortesía del modelo, IG @Santiago.SalInasb e internet

¿Quién es Santiago Salinas, hijo de Jorge Salinas y quién es su mamá?

Santiago Salinas actualmente estudia Marketing y Publicidad de Medios Digitales, además de haber sido expeleador de artes marciales mixtas. En su faceta como modelo, ha colaborado con importantes marcas como Carolina Herrera, American Eagle, Calvin Klein, Boss, Lacoste y Old Spice, entre otras.

Además, suma casi 10 mil seguidores en Instagram, donde comparte parte de su estilo de vida y proyectos profesionales.

Santiago es hijo de la modelo peruana Fátima Boggio, quien estuvo casada con Jorge Salinas en los años noventa. De esa relación nacieron los mellizos Santiago y Jorge Emilio.

Se sabe que la pareja se divorció en 2009 tras destaparse la infidelidad de Jorge Salinas con la actriz Andrea Noli. Tras su divorcio en 2009, la empresaria Fátima decidió regresar a Perú junto a sus hijos, manteniéndolos alejados del ojo público durante varios años.

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¿Quién es la mamá de Santiago Salinas, el guapo hijo de Jorge Salinas que es modelo? / Redes sociales

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos México quedo enamorada del hijo de Jorge Salinas?

Se trata de Wendy Guevara, para ella el hijo de Jorge Salinas está “todo que ver”, ni le falta ni le sobra. La perdida que reveló quiénes son los crushes del momento, no dudo en mencionar al hijo del actor y hablar del parecido con su padre.

‘La Perdida’ habló en entrevista con Edén Dorantes del joven modelo de 21 años y otros famosos galanes del momento:

“Ahorita ando queriendo todo, ando queriendo todo con el hijo de Jorge Salinas y todo con el hijo de Consuelo Duval” Wendy Guevara

Al ser cuestionada sobre sus sentimientos por él, Wendy fue contundente: “Es que su papá estaba así de guapote, verdad. Está todavía”, comentó Wendy, aclaró.

Al momento, ni Jorge Salinas, ni Santiago, se han pronunciado a los halagos de Wendy Guevara. ¿Será que le contestan?

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