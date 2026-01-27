Wendy Guevara podría someterse a cirugía para cambiar su cara: ¿Se operará o no?

Wendy Guevara habló sobre la posibilidad de someterse a un proceso de feminización, tras las recientes cirugías que tuvo la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023, ¿Qué fue exactamente lo que dijo y en qué contexto se dio? Te contamos los detalles.

Wendy Guevara encendió la conversación al hablar de una posible cirugía facial. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Wendy Guevara tras luxación de costillas?

Wendy Guevara habló sobre cómo se encuentra tras someterse a una remodelación costal, un procedimiento estético enfocado en modificar la silueta corporal. De acuerdo con lo explicado por su médico, la intervención se realizó en la zona de las costillas con el objetivo de definir la cintura, sin retirar huesos ni afectar funciones internas, como parte de un proceso cuidadosamente supervisado.

La creadora de contenido compartió que la recuperación no ha sido sencilla y que el proceso implicó molestias importantes en los primeros días. Explicó que la luxación de costillas genera dolor incluso en acciones cotidianas como estornudar o toser, aunque con el paso del tiempo ha notado avances que le permiten moverse con mayor libertad.

“La luxación de costillas es bien difícil, hasta no poder estornudar o toser, duele muchísimo, ahorita ya puedo más, pero tengo que traer siempre esta cinturilla para que me solde las costillas hacia adentro”, relató la influencer durante una entrevista con De primera mano, detallando que el uso constante de la faja es parte fundamental de su recuperación para mantener estabilidad en la zona intervenida.

También explicó que, cuando pasa mucho tiempo sin la cinturilla, experimenta una sensación de falta de equilibrio en el cuerpo. Aun así, dejó claro que se siente conforme con el resultado del procedimiento. “No me arrepiento porque me gusta como quedó aunque me pongan ‘Wendy no quedó’, la gente es cruel”, destacó.

Wendy Guevara lo confiesa: quiere feminizar su rostro, pero algo la frena. / Foto: Redes sociales

¿Wendy Guevara se someterá a una feminización?

Wendy Guevara considera realizarse a un proceso de feminización facial, aunque dejó claro que no es una decisión tomada y que se encuentra en un momento de reflexión. La creadora de contenido explicó que su estado de salud ha sido un factor determinante para pausar cualquier procedimiento y analizar con calma los posibles riesgos.

La influencer señaló que la hipertensión influye directamente en sus dudas, ya que prioriza su bienestar antes de avanzar con cualquier intervención estética. En ese sentido, reconoció que el miedo también forma parte del proceso y que no se trata de una elección impulsiva, sino de una que requiere tiempo y cuidado.

“Quiero hacerme la feminización de la cara, pero por la hipertensión estoy pensándolo muy bien porque sí me da miedo por algo pasan las cosas, pero ya el que me quiera me va a querer cuadradita”, comentó Wendy Guevara.

¡Temor y decisión! Wendy Guevara habla de la feminización facial que podría hacerse. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la feminización facial a la que podría someterse Wendy Guevara?

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la cirugía de feminización facial, conocida como FFS por sus siglas en inglés y que podría hacerse Wendy Guevara, es un procedimiento médico que busca modificar algunos rasgos del rostro para que se vean más femeninos. Esta cirugía puede realizarse en una sola intervención o en varias, dependiendo de lo que cada persona quiera cambiar y de la recomendación médica.

La clínica explica que este tipo de cirugía trabaja directamente sobre el hueso, el cartílago y los tejidos blandos del rostro para suavizar las facciones. Generalmente, las zonas que más se modifican son la nariz, la mandíbula, la frente y la línea del cabello, ya que son áreas donde suelen notarse más las diferencias en la estructura facial.

Además, la FFS no se limita a un solo procedimiento, sino que puede incluir varios ajustes, como la reducción de la mandíbula, la remodelación de la nariz o el aumento de pómulos. Cada caso es distinto y los cambios se definen de acuerdo con lo que la persona busca y con una valoración médica previa.

