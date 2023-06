Juan Pablo Medina confiesa que acabó su relación con Paulina Davila, tras perder una pierna: “Fue difícil”

Juan Pablo Medina compartió que la pérdida de su pierna fue un motivo para “cerrarse” con sus seres queridos.

El actor mexicano, Juan Pablo Medina, vivió uno de los golpes más complicados de su carrera, ya que hace casi dos años, al histrión le fue amputada una pierna, luego de sufrir una trombosis, que también puso en riesgo su vida.

En este difícil proceso lo acompañó parte de su familia, así como su entonces novia, la actriz, Paulina Dávila. Sin embargo, parece ser que ambos decidieron tomar caminos distintos y terminar oficialmente su relación, luego de tres años de estar juntos y de este tan difícil suceso.

Juan Pablo Medina reveló lo complicado que fue perder una pierna. / Instagram: @juan_pablomedina / @paulina_nada

Juan Pablo fue el más reciente invitado a la entrevista con Adela Micha y, en su programa, el famoso confesó que su relación llegó a su fin, ya que el perder su pierna fue un duro golpe emocional que lo llevó a cerrarse con todos sus allegados.

“Yo no tuve la capacidad de hablar todo esto, ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”, dijo Juan Pablo.

Paulina Dávila, actriz, siempre acompañó a Juan Pablo tras su fuerte crisis de salud. / Instagram: @juan_pablomedina / @paulina_nada

Y agregó: “Yo no podía ni pensar... Tenía mucho miedo todavía... Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra... yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”.

Así lo dijo Juan Pablo Medina:

Sin embargo, Medina dejó claro que Paulina y él tuvieron algunas diferencias, por lo que decidieron que lo mejor era ya no estar juntos.

“Cada quien haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”, concluyó.