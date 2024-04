Wendy Guevara y Juan Pablo Medina tuvieron encontronazo en el concierto de Madonna, ¡por el asiento!

El miércoles, Wendy Guevara volvió a ser el centro de atención en las redes sociales después de ser una de las invitadas inesperadas de Madonna durante su espectáculo en el Palacio de los Deportes la noche de este martes.

La ganadora del reality show La casa de los famosos México recibió una invitación para participar en el espectáculo de Madonna, como Alberto Guerra, quien también fue invitado al primer espectáculo de Madonna, después de protagonizar una portada polémica con la ‘reina del pop’ hace unos días.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Wendy Guevara. En medio de la emoción por conocer a la estrella pop, Wendy tuvo un pequeño altercado con Juan Pablo Medina, que estuvo a punto de salirse de control.

Según relató Wendy, Juan Pablo Medina iba con Paulina Dávila y Luis Gerardo Méndez, pero se molestó cuando alguien le indicó que el lugar que quería ocupar estaba reservado para ella.

Checa: Michelle Renaud se va a España a iniciar una nueva vida, su ex estaría furioso; emotiva despedida de Matías

Juan Pablo Medina estalla en concierto de Madonna

“Es que yo me fui. Mi amigo Randall y yo nos fuimos al baño. Entonces él iba con otras personas que les tocó al lado de nosotros y a él le tocó separado de ellos. Entonces se fueron a mi lugar. Dice Joel que les dijo ‘este es el lugar de Wendy’, y él le dijo ‘a mí me vale madr3 Wendy...”, dijo Wendy en entrevista para ‘La saga’. Wendy Guevara

Wendy describió la inesperada reacción del actor de series como ‘Soy tu fan’, mencionando que se alteró y estuvo a punto de discutir acaloradamente con Juan Pablo Medina.

“Ya cuando llegamos, pues ya sabes que una es de barrio, y yo empecé a decir cosas, varias indirectas. Me empecé a poner más borracha para armarme de valor y dije ‘ahorita también hago que se te arme con Madonna”, dijo.

Checa: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

Juan Pablo Medina se disculpó con Wendy Guevara

Afortunadamente, el altercado no pasó a mayores, pues según la influencer, el actor reconoció su error y le ofreció disculpas antes de que finalizara el show. Wendy reconoció que todos tienen sus días por lo que aceptó la disculpa del actor.

“Y no, ya después bien lindo él, obviamente tuvo como un arranque de no sé, el señor, después ya dijo ‘no, discúlpame, perdón, es que me dejé llevar porque me pongo como muy nervioso, y así’, y ya le dijimos ‘no te preocupes bebé”, concluyó Guevara.

Checa: Acusan a Franco Escamilla de incumplir con donativo a asociación civil; él responde