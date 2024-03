Juan Pablo Medina y su relación amorosa con su prótesis: “Me gusta limpiarla y apapacharla”

Hablamos con Juan Pablo Medina (46 años), quien nos contó el aprendizaje que le da la vida luego de que en julio de 2021 fue intervenido de urgencia en una cirugía en la que le amputaron la pierna debido a una trombosis.

“Después de lo que me pasó, aprendí a ser más agradecido. Y no solo eso. Con el paso del tiempo entendí muchas cosas. Me siento muy feliz de tener otra oportunidad. No todo tiene que ser color de rosa. Claro que hay días difíciles. Hay que saberlo procesar y tomarse el tiempo para interiorizar. He estado varios años reinventándome y es algo increíble”. Juan Pablo Medina

Además, nos compartió cómo ve ahora la vida:

“Todos tenemos días en los que hay bajones. Unos son más fuertes que otros. Sin embargo, es algo que pasa y no lo podemos evitar. Lo único que hay que hacer es encontrar ese motivo para seguir en la vida.

Mi mayor motivación siempre ha sido mi familia y la gente que me rodea. Nunca me he rendido ante ningún obstáculo que me ponga la vida. Son pruebas. Lo importante es tener claro hacía dónde vamos. Me ha funcionado mucho entender qué es lo que quiero y qué no”. Juan Pablo Medina Sin embargo, es algo que pasa y no lo podemos evitar. Lo único que hay que hacer es encontrar ese motivo para seguir en la vida.Nunca me he rendido ante ningún obstáculo que me ponga la vida. Son pruebas. Lo importante es tener claro hacía dónde vamos. Me ha funcionado mucho entender qué es lo que quiero y qué no”.

Liliana Carpio / Redes sociales

Te puede interesar: Fallece Nicandro Díaz, productor de Televisa, luego de sufrir un accidente

“Afortunadamente, mi rehabilitación va muy bien. Sigo entrenando y cuando no grabo, me meto completamente en la rehabilitación. Desde el principio he tenido la fortuna de contar con el apoyo de especialistas que me han orientado por el mejor camino”, mencionó.

“Le he agarrado mucho cariño a mi prótesis. Me gusta limpiarla y apapacharla mucho. Tiene mantenimiento cada año. Vienen por ella y se la llevan para darle sus respectivos cuidados”. Juan Pablo Medina

“Al principio me costó un poco de trabajo adaptarme a caminar con la prótesis. Pero hoy, gracias a mis terapias de rehabilitación, estoy muy feliz, gozando de la vida y con un bonito estilo de vida”, concluyó

Liliana Carpio / Redes sociales

No te pierdas: Nicandro Díaz: Sale a la luz información de su accidente, estaba con su nueva novia

Juan Pablo Medina tiene una carrera consolidada en el cine y televisión

En 1999 participó en la película de La segunda noche.

De 2001 a 2004 participó en Souvenir, Cuando seas mía, Lo que callamos las mujeres, El país de las mujeres, Sin permiso de tus padres, El poder del amor y Enamórate.

De 2010 a 2014 estuvo en Drenaje profundo, Soy tu fan, Lucho en familia, Amor cautivo, Secretos de familia, Amor sin reserva y Paramédicos.

De 2018 a 2021 perteneció al elenco de varios proyectos, como: 40 y 20, Ingobernable, La casa de las flores y Amarres.

Mira: Juan Pablo Medina confirma que retomó su relación con Paulina Dávila

¿Cómo perdió la pierna Juan Pablo Medina?

Juan Pablo Medina tuvo una infestación de coágulos que lo llevaron a una trombosis en julio de 2021. El dolor se le presentó en el estómago y fue hospitalizado de emergencia. Sin embargo, al entrar en un estado crítico, tuvieron que amputarle la pierna.

Esta fue una de las experiencias más difíciles para el actor. Sin embargo, en 2022 se dejó ver por primera vez con una prótesis en la pierna derecha y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Feliz de compartirles este episodio en mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buena vibra. Aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso. De aquí en adelante vamos con todo, ¡claro que sí!”

Juan Pablo tuvo que tomar terapias para su rehabilitación y para adaptarse a su nuevo estilo de vida. Estrenará una serie que se llama Bandidos el próximo 13 de marzo.