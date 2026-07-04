Actor mexicano de telenovelas pensó en quitarse la vida tras perder a sus papás... ¡en solo 12 días!

La historia de un querido actor mexicano ha sorprendido al mundo del espectáculo, pues hace unos años reveló que pensó en quitarse la vida, ya que sufrió la muerte de sus padres... con tan solo nueve días de diferencia. Te contamos de quién se trata.

Actor mexicano sufrió la muerte de sus padres, casi al mismo tiempo / Canva

¿Quién es el actor mexicano de telenovelas que pensó en quitarse la vida hace algunos años?

Se trata de Ricardo Franco, actor mexicano que ha desarrollado su carrera en la pantalla chica, desde hace ya varios años.

Todo se remonta a los inicios de la pandemia, momento crucial y triste para Ricardo, ya que durante esta etapa perdió a su padre y a su madre, apenas con unos días de diferencia.

Fue para mi muy difícil, muy duro. Mi papá murió el 7 de septiembre y mi mamá murió el 16 de septiembre. Ricardo Franco

Según lo dicho a TVNotas, Ricardo Franco se encontraba de viaje cuando se enteró de los problemas de salud que comenzaron a mostrar:

Pues si es una caída en la autoestima, del alma, con la muerte de mis papás en verdad que fue un año muy difícil, fallecieron en septiembre de 2021, yo cumplo años el 4 de septiembre, estaba en Los Cabos con mi novia y el 3 en la madrugada me llaman por teléfono. Ricardo Franco a TVNotas

A partir de esta fecha, comenzó el calvario para el intérprete, pues la salud de sus padres fue decayendo de manera grave y hasta llegó a tachar a los médicos de “negligentes”.

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El actor Ricardo Franco pensó en quitarse la vida / Foto: Redes sociales

¿De qué murieron los padres del actor Ricardo Franco?

Los primeros datos surgidos señalaban que los padres de Ricardo Franco murieron por Covid-19, virus que terminó con la vida de miles de personas en el mundo a lo largo de la pandemia.

Esta hipótesis fue negada por el actor, ya que asegura hubo una negligencia grave en el caso. Su madre, solo había ido al médico a un chequeo y ya no salió:

Mamá tenía diabetes e insuficiencia renal crónica, fue a un chequeo porque le dio gripa y ya no salió, decidiendo intubarla cuando sólo iba a descartar que tuviera otra cosa. Ricardo Franco

La situación con su padre fue casi la misma, lo intubaron aún cuando no había una razón, según Ricardo, algo que también asegura tuvo que ver en el trágico desenlace:

Mi papá fue el primero en fallecer cuando él nunca se paró en ningún hospital, y a él también lo intubaron a la fuerza, pero le picaron una arteria, eso me dijo un perito, hasta le dejaron marcas en el cuerpo; yo tengo todo eso guardado, fue para mi muy difícil, muy duro. Ricardo Franco

Posteriormente, el actor también sufrió la pérdida de su mascota, hundiéndolo emocionalmente aún más. Ante este escenario, Franco reveló que sí tuvo pensamientos para atentar contra su vida:

Me dio una depresión tan grande que no me dieron ganas de seguir acá. (...) Ya no volví a atentar contra mi vida, sólo cuando estaba chico, pero de repente sí vienen a mi mente esos deseos yo vivo en un penthouse y pensaba en agarrar y aventarme, pero ahora me controlo, respiro, pienso en otras cosas y saco fortaleza. Ricardo Franco

A pesar de ese difícil momento, Ricardo Franco continuó su trabajo en televisión, asegurando que tiene presentes a sus padres.

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Ricardo Franco junto a su fallecida madre / IG: francoors4

¿Cuáles son las telenovelas de Ricardo Franco en las que participó?

Ricardo Franco es un actor mexicano formado en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Con el paso de los años, se ha consolidado como una figura recurrente en las telenovelas mexicanas.

Su primera aparición en televisión fue en 2008, cuando participó en la telenovela Querida enemiga. Más adelante participó en:



Mujeres asesinas,

Mi pecado,

Amor bravío,

Corazón indomable,

Quiero amarte,

La gata,

Lo imperdonable,

Simplemente María, entre varias más.

En 2014 fue nominado en unos Premios en la categoría de Mejor Actor Juvenil por su desempeño en Corazón indomable.

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