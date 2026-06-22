Temen por la vida del sobrino de Edith Márquez, tras la muerte de sus padres revelan: "¡Dice que ya no puede!”

El actor José Camar, sobrino de Edith Márquez, ha preocupado a sus allegados, debido a que, a 4 meses de la pérdida de sus padres, sigue muy decaído. Una fuente cercana a sus mejores amigos nos contó que incluso temen por su vida, pues ha expresado que ya no puede con esta situación.

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¿Cómo afectó la muerte de sus padres a José Camar, sobrino de Edith Márquez, y su proceso de duelo tras perderlos en días?

El pasado 4 de febrero, José Camar sobrino de Edith Márquez, dio a conocer la pérdida de su madre, hermana de Edith, a consecuencia del cáncer y, tan solo 2 días después, anunció también el fallecimiento de su padre.

Ahora, nuestra fuente nos comentó cómo han sido estos meses para José: “Estas pérdidas lo han afectado mucho y, aunque ha ido lidiando con el duelo, lo ha compartido en redes sociales y ha recibido una gran cantidad de muestras de apoyo, sigue con una enorme tristeza. Incluso, la semana pasada no contestó por unos días, lo que causó una gran alarma entre sus allegados. Aunque él no ha dicho que ya no quiera seguir adelante y, al contrario, ha demostrado una gran valentía al seguir trabajando, la verdad es que sus amigos temen por su vida”.

José Camar pide ayuda para el tratamiento de su madre tras diagnóstico de cáncer con metástasis. / Redes sociales

¿Cómo José Camar, sobrino de Edith Márquez, encendió las alarmas tras su video en redes sociales?

El modelo sobrino de Edith Márquez, destaca la fuente, se percató de las alarmas que encendió y explicó lo que pasaba: “José subió un video en el que, al borde de las lágrimas, dijo que había visto que mucha gente se preocupó y que recibió muchos mensajes preguntando si estaba bien. Comentó que no habían sido días buenos, que no se había sentido bien, que venían días difíciles por el Día del Padre y porque ya viene su cumpleaños número 30, pero que esperaba que estuviera bien la gente”.

¿Cómo fue la lucha contra el cáncer de la madre de José Camar, sobrino de Edith Márquez, y el papel del GoFundMe?

José sobrino de Edith Márquez no se la ha visto fácil desde que su mamá enfermó de cáncer. Nuestro informante narró: “Se lo detectaron hace 3 años, pero fue hasta enero de 2026 que Lily abrió una cuenta en GoFundme para contar que tenía metástasis de cáncer de mama y que se encontraba en un punto muy complicado, ya que no le quisieron dar más quimioterapia después de la metástasis a huesos y médula ósea, y que la enviaron a cuidados paliativos. Ella no contaba con seguro y pedían ayuda. En esa cuenta se recaudaron 478 mil pesos de 690 donaciones”.

El cantante y su mamá, relata, solicitaron ayuda en redes sociales: “Días después, ella publicó un video con su hijo, donde pidieron apoyo a la gente. Y Lily comenzó a anunciar que vendía ropa, joyas y celulares, pero lamentablemente el 4 de febrero falleció. Para José, que no había perdido nunca la esperanza, fue un golpe terrible”.

A los 2 días, falleció su papá.

“Ahí hubo mucho hermetismo y no se supieron las causas, pero también afectó mucho a José, ya que aunque el señor estaba separado de su mamá, sí tenían contacto, hijo y padre”. Fuente a TVNotas

Los amigos del actor creyeron que todo tomaría su cauce, pero no fue así. “José es un tipo muy esforzado y ha seguido adelante trabajando, principalmente como modelo, lo cual lo distrae, pero cuando ya está descansando se le vienen todos los recuerdos y esta gran tristeza. Él siempre le hablaba a su mamá cada vez que terminaba un trabajo, para compartirle su felicidad, y ahora ya no poder hacerlo lo hace llorar por horas”.

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José Camar pide ayuda para el tratamiento de su madre tras diagnóstico de cáncer con metástasis. / Redes sociales

¿Qué apoyo ha recibido José Camar, sobrino de Edith Márquez, de su familia en medio de su crisis emocional?

En cuanto a si ha recibido apoyo de su tía, Edith Márquez hermana de Lily Márquez, nos platican: “Por supuesto, ella adoraba a su hermana y a su sobrino. Está al pendiente de cómo se encuentra. Aunque ella también tiene sus ocupaciones, pero cada que puede le manifiesta su apoyo. También José cuenta con sus abuelos y primos”.

De acuerdo con nuestro informante, José ha decidido compartir su caso en redes sociales. “Ha ido videodocumentando cómo vive este luto. Hizo un video con más de 300 mil likes, y la gente le escribe cosas muy bonitas”.

A pesar de esto, la fuente asegura que sigue la alarma. “En uno de los mensajes del último video, José respondió que quisiera hacer un live todo el día para que vieran su realidad, que la mayoría del tiempo está mal, porque ya no puede y le cuesta. Que ya le duele el cuerpo de llorar, que se siente vacío y solo, a pesar de no estarlo. De todo corazón suplicamos que pueda salir adelante. Ojalá le salga también más trabajo, para que pueda seguir distrayéndose”.

¿Cuál es la trayectoria de José Camar, sobrino de Edith Márquez, en actuación, modelaje y música?

José Camar, sobrino de Edith González,

Como actor, lo vimos en la telenovela ‘Quererlo todo’.

En música, ha lanzado sencillos, entre ellos: ‘Hasta el final’, ‘Dime tú’, ‘No quisiste’ y ‘Me enteré’.

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