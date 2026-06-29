Sobrino de Edith Márquez reaparece tras preocupar por su vida, revela por qué dejó de contestar, ¿está bien?

A cuatro meses de la muerte de Lily Márquez, hermana de Edith Márquez, el sobrino de Edith reaparece con un conmovedor video tras preocupar a sus seguidores por su desaparición. José Camar perdió a su madre y, dos días después, anunció la muerte de su padre. Con ambas pérdidas, el actor lanzó un comunicado para dejar en claro su estado de salud mental.

El actor José Camar ha grabado más videos desde el último en el que habla sobre cómo atraviesa el duelo. Tras una serie de ausencias y otros videos en los que se nota con mucho dolor, su comunidad se angustió por cómo es que vive este difícil momento.

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¿De qué murió la hermana de Edith Márquez, Lily Márquez?

La hermana de Edith Márquez, Lily Márquez, murió tras una batalla contra el cáncer de mama que duró alrededor de 3 años. Se sabe que situación se agravó en enero de este año, pues se supo que se 4abrió un GoFundMe para cubrir los costos de la quimioterapia a la que se estaba sometiendo para combatir el contra el cáncer de seno que después hizo metástasis a los huesos y la médula ósea.

José Camar confirmó en Instagram la muerte de su mamá el 4 de febrero de 2026.

Sobrino de Edith Márquez anuncia doble pérdida familiar en febrero / redes sociales

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¿Cómo anunció José Camar, sobrino de Edith Márquez, la muerte de su papá dos días después del deceso de su mamá?

Dos días después de la muerte de Lily Márquez, José Camar anunció otra muerte, pero esa vez, la de su padre. Allegados al actor comentaron que hubo secretismo y no se dieron a conocer las causas de su muerte. El papá de Camar se habría separado de Lily, pero sí mantenían contacto. Por su misma cuenta de Instagram, el actor reveló su estado emocional con el siguiente mensaje:

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía, mi apoyo, mi héroe, mi modelo a seguir. Te amo, papá. Vuela alto,. Guía mi camino como siempre lo hiciste. (...) Descansa por siempre, hoy eres libre de todo”. José Camar

La cantante Edith Márquez perdió a su hermana Lily Márquez / Redes sociales

¿Cómo vive José Camar, sobrino de Edith Márquez, la muerte de sus papás?

José Camar atraviesa un doble duelo por la muerte de sus padres que preocupó a su comunidad. A través de videos publicados en sus redes sociales, el actor revela cómo sobrelleva sus días y se muestra con los ojos llorosos y la voz entrecortada tras cuatro meses.

Durante el mes de junio, se generó preocupación por su estado de salud mental. En entrevista para TVNotas, personas cercanas a José Camar, expresaron cómo vive esta situación y dijeron:

“Sigue con una tristeza. Incluso, la semana pasada no contestó por unos días, lo que causó una gran alarma entre sus allegados (...), la verdad es que sus amigos temen por su vida”. Allegados a José Camar

José Camar habla sobre la vida después de perder a sus padres / Redes sociales

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José Camar, sobrino de Edith Márquez, reaparece, ¿pensó atentar contra su vida?

El sobrino de Edith Márquez, José Camar, reapareció luego que una fuente cercana a sus mejores amigos hablara con TVNotas. Publicó nuevos videos a sus redes sociales en las que dio más detalles de cómo vive el duelo.

El actor se dejó ver en un paisaje más rural y señaló que se encuentra en compañía de sus abuelos y de sus tíos. Aclaró que ya asistió a tanatología y que tiene la intención de salir adelante; además, pide tiempo a sus seguidores para poder recuperarse. Asimismo dio pistas de por qué dejó de contar por unos días, como lo revelamos en TVNotas.

Perder a mis padres no es fácil, pero lo estoy intentando (…) Solo necesito tiempo porque los extraño mucho (…) Fue un cambio de vida de 360 grados de un día para otro (…) Gracias por todo su amor. José Camar

Sobre la preocupación de sus personas allegadas, José Camar habló de su posible depresión y abordó si pensó atentar contra su vida:

Estoy bien, jamás atentaría contra mi vida; se los juro. Tampoco quiero que la vida me ubique por esto. Yo quiero darle un giro a mi carrera (...) pero tampoco puedo hacer como si nada pasara. José Camar

José Camar, actor sigue en duelo tras 4 meses de la pérdida de sus padres / Redes Sociales

¿Quién es José Camar, sobrino de Edith Márquez?

Ha sido modelo de diversas campañas publicitarias para empresas importantes.

Como actor, lo vimos en la telenovela ‘Quererlo todo’.

En música, ha lanzado sencillos, entre ellos: ‘Hasta el final’, ‘Dime tú’ y ‘Me enteré’.

Al momento, José Camar en sus videos ha compartido que sigue con algunas campañas y aunque dejó de contestar algunos días, reveló que sigue activo y que solo fue porque necesita un tiempo para procesar el duelo que enfrenta. Cabe destacar que Edith Márquez no se ha pronunciado a la preocupación de su sobrino.