Paty Navidad de luto por la muerte de Bruno Navidad; lo despiden con desgarrador mensaje: “Tanto amor”

A unos meses de la polémica por su postura sobre el hantavirus, Paty Navidad se viste de luto y despide a un miembro de su familia. A través de redes sociales, se anunció la muerte de Bruno Navidad. Te decimos quién era él y qué dijo la actriz ante su partida.

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El perro de Paty Navidad murió / Mezcalent

Confirman muerte de Bruno Navidad, ‘familiar’ de Paty Navidad

Mediante Instagram, Paty Navidad compartió el post que hizo su página de fans sobre la muerte de Bruno Navidad, su perrito, a los 14 años. En el comunicado, se especifica que, más que una mascota, el animal era considerado parte de la familia.

“Bruno no fue simplemente un compañero; fue parte de la familia, un amor incondicional, un fiel amigo y una presencia que durante tantos años llenó sus vidas de momentos inolvidables”, se lee.

No se mencionaron las causas y solo se limitaron a recordar que la actriz lo adoptó en 2012. Reiteraron la importancia de Bruno en la vida de ella y su familia, a la par que señalaron el gran dolor que debe estar sufriendo la famosa ante su pérdida.

“Desde 2012, compartió con ustedes una historia de amor, lealtad y compañía que permanecerá para siempre en sus corazones. Hoy nos unimos a su tristeza y los acompañamos con todo nuestro cariño en este momento tan doloroso. Sabemos que ninguna palabra puede llenar el vacío que deja la partida de un ser tan especial, pero deseamos que los hermosos recuerdos, las alegrías compartidas y todo el amor que Bruno les regaló durante sus años juntos sean un refugio para sus corazones”. Fans de Paty Navidad

Finalizaron expresando sus mejores deseos para que Paty y sus allegados puedan sobrellevar su luto: “Tu huellita permanecerá para siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte y en el corazón de toda la Familia Navidad. Descansa en paz, Bruno. Siempre te recordaremos”, concluyen.

Posteriormente, la propia Paty subió un video con las siguientes palabras: “Alguien me preguntó una vez, “¿Qué es lo más difícil de tener un perro?” Y yo simplemente le dije: ‘El adiós’”

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¿Quién era Bruno Navidad, ‘familiar’ de Paty Navidad?

Como se mencionó antes, Bruno Navidad era la mascota de Paty Navidad. Fue adoptado en 2012 y la actriz lo consideraba parte de su familia. De hecho, solía publicar fotos y videos con él en sus redes sociales.

El último post que hizo con la mascota data del 5 de junio. Es un video que grabó en el cumpleaños de una amiga, en el que se le podía ver cargando al perrito.

“¡Feliz cumpleaños, mi preciosa Eve! @evenvdd Que esta nueva vuelta al sol sea maravillosa y la disfrutes al máximo, Dios te colme de las más grandes bendiciones! ¡Tu mamá @yadira_navidad , yo y toda tu familia te amamos infinitamente y te deseamos lo mejor hoy y siempre!”, se lee.

Último post de Paty Navidad con su perro / Redes sociales

¿Qué decía Paty Navidad sobre su familiar Bruno Navidad?

En su momento, Paty Navidad declaró que Bruno era el gran amor de su vida. Manifestó estar feliz de tenerlo en su vida y hasta reflexionó sobre la importancia de los animales en la vida diaria.

“Toda la vida he amado a las mascotas. Quien no ame a una mascota, de plano no sé qué pueda tener en el corazón. No lo juzgo, pero ¿cómo no amar a las mascotas?”, indicó.

Si bien dijo ser consciente de que no era su hijo, admitió que tanto a él como al resto de sus mascotas los considera como tales, ya que han estado en momentos muy difíciles de su vida.

“Yo no pongo a las mascotas como a un hijo; yo he tenido a mi familia. Mi mascota es mi mascota, no es mi hijo, pero lo trato como yo quiero y se me da la gana. Qué pena que, si nunca has tenido un perrito, no sabes lo que es un amor real”, relató.

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