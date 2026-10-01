Muerte de Otto Sirgo: Actor aparecerá en telenovela que grabó en sus últimas semanas de vida, ¿cuál es?

El martes 29 de septiembre se confirmó el lamentable fallecimiento del primer actor, Otto Sirgo, figura de diferentes telenovelas mexicanas. Pocos saben que, antes de morir, el intérprete participó en la grabación de un proyecto. ¿Cuál es y cuándo se estrena?

Otto Sirgo dejó grabada una telenovela / Redes sociales/Mezcalent

¿De qué murió el primer actor, Otto Sirgo, tras grabar una telenovela?

El martes de esta semana se dio a conocer la muerte del primer actor, Otto Sirgo, quien murió a los 79 años después de construir una carrera de más de cinco décadas dentro del mundo del entretenimiento.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. Sin embargo, a lo largo de los años se ha señalado que su afición por el cigarro pudo haberle provocado diversos problemas de salud.

Su hija, en entrevista para TVNotas, reveló cómo le gustaba vivir al intérprete:

Le gustaba mucho escuchar música, siempre. Toda la vida escuchó música, de todo tipo. Leía, leía un montón. Disfrutaba mucho tener su espacio. Era un hombre al que le gustaba el silencio, más o menos; o sea, no era de ruido constantemente Hija de Otto Sirgo a TVNotas

En las últimas horas, Otto Sirgo ha sido homenajeado en redes sociales, y despedido por todos aquellos que compartieron proyectos y espacios con él.

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¿De qué murió Otto Sirgo? / Redes sociales

¿En qué telenovela aparecerá Otto Sirgo tras su muerte?

Otto Sirgo, quien murió a los 79 años, dejó grabado su último personaje en una telenovela que llegará a la televisión después de su fallecimiento.

Hasta hace apenas unas semanas, Otto Sirgo continuaba trabajando en México en Cruzando destinos: Marruecos en el corazón, nueva producción de la productora Rosy Ocampo.

La página de Instagram de Ocampo fue la encargada de compartir algunas escenas protagonizadas por Sirgo en el melodrama, destacando su profesionalismo, experiencia y talento frente a las cámaras:

Vendrán días de recordarte y extrañarte en el set. Nos queda el privilegio de haber coincidido contigo y el enorme regalo de tu talento plasmado en ‘Íñigo’, tu último personaje, que muy pronto llegará a la pantalla para que el público pueda volver a encontrarse contigo. Rosy Ocampo

En el video publicado, África Zavala y José Ron le dedicaron algunas palabras de despedida, esperando que el actor esté descansando en paz.

De esta manera, las escenas que el actor grabó durante los últimos meses adquirirán un significado especial cuando la telenovela llegue a la pantalla.

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¿Cuándo se estrenará la telenovela Cruzando destinos: Marruecos en el corazón?

La muerte de Otto Sirgo ocurre antes del estreno de Cruzando destinos: Marruecos en el corazón, por lo que la expectativa del público ha crecido notablemente, pues quieren ver el último proyecto del actor.

El estreno de la telenovela está programado para principios de 2027, incluyendo a artistas como Alexis Ayala, África Zavala y hasta el debut de Aarón Mercury como actor de melodramas.

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