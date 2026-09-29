Muere Otto Sirgo a los 79 años: ¿Quiénes son los hijos del actor y a qué se dedican actualmente? Uno estuvo en coma

México se viste de luto por la muerte de Otto Sirgo, actor conocido por su participación en telenovelas como ‘Lazos de amor’ y ‘Lo que la vida me robó’, a los 79 años. Además de su gran trayectoria artística, muchas dudas han surgido sobre su familia. Te contamos quién era la esposa y quiénes eran los hijos del histrión.

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Otto Sirgo fue un actor y director de escena mexicano / Redes sociales

¿De qué murió Otto Sirgo, actor y director de escena mexicano, a los 79 años?

Hace unas horas, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la muerte de Otto Sirgo a los 79 años. En su comunicado, recordaron parte de su trayectoria y ofrecieron sus condolencias a la familia.

Se desconoce la causa de muerte. Y es que sus familiares no han querido dar declaraciones al respecto. En tanto que se teoriza que su adicción al cigarro pudo ser un factor determinante en su final.

Hace algunos años, el propio histrión reconoció que era adicto al tabaco. Contó que intentó dejarlo en varias ocasiones, sin éxito. Afirmó que disfrutaba fumar, a pesar de las secuelas en su salud, y que solo lo dejaría si ya no lo disfrutaba o su médico le ordenaba hacerlo.

“A estas alturas de mi vida ya no, ya no me preocupa. En el momento en que no lo disfrute o que un doctor me diga que lo deje, en ese momento sí lo dejo, no es para tanto, no tengo ninguna intención de provocar irme al otro lado”, expresó.

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Ella es Maleni Morales, la esposa de Otto Sirgo / Redes sociales

Ellos son los hijos de Otto Sirgo y a lo que se dedican actualmente

Otto Sirgo solo tuvo una esposa en toda su vida. Se trata de Maleni Morales. Estuvieron juntos por 46 años. Desafortunadamente, la mujer falleció en noviembre de 2020. La causa fue una trombosis pulmonar derivada del cáncer de pulmón que enfrentaba. Tenía 67 años.

Sin duda alguna, fue un golpe duro para el actor, quien siempre la recordó con mucho cariño. De este matrimonio, nacieron tres hijos: Cristian, Tania y Valerie. A diferencia de su padre, están alejados del mundo artístico y mantienen un perfil bajo. Solo se sabe que las últimas dos tuvieron pequeñas participaciones en algunos melodramas como ‘Mujer casos de la vida real’ y ‘El alma no tiene color’ durante la década de los 90.

Hace algunos años, su hijo Cristian estuvo cerca de la muerte. En 2017, el hombre, quien en ese entonces tenía 20 años, fue a una fiesta y consumió una sustancia ilícita, por lo que terminó hospitalizado y en coma por cinco días.

“Se convulsionó porque creo que consumió un enervante; estuvo en terapia intensiva, lo tenían sedado y le hicieron varios estudios. Lo que pasó fue que la familia no quiso decir nada hasta que no vieron que ya estaba mejorando”, relató un amigo de la familia en ese momento.

Hijos de Otto Sirgo / Archivo TVNotas

¿Cuál fue la última telenovela de Otto Sirgo, actor que murió a los 79 años?

Otto Sirgo fue muy activo en el medio artístico. Su último trabajo en televisión fue en ‘Doménica Montero’, un remake de ‘La Dueña’, estrenada en 2025. En este proyecto, tuvo la oportunidad de trabajar con grandes famosos como Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

Hace algunos meses, trabajó en ‘El precio de la fama’, una serie de VIX. Se lanzó en mayo de 2026. Interpretó a ‘Eugenio’. Algunos otros proyectos en el que se le vio fueron:

Niña amada mía

Lazos de amor

Amor sin límites

Sortilegio

Por ella soy Eva

Juegos ininterrumpidos

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