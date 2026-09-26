¿Qué fue de Silvia Lomelí? Una de las conductoras más famosas de México que estuvo al borde de la muerte

Recientemente, se dio a conocer que el actor Horacio Beamonte atraviesa una complicada situación de salud. Sin embargo, él no ha sido la única figura de la televisión mexicana que ha enfrentado una crisis que puso su vida en riesgo. Una querida conductora vivió una situación extrema. Se trata de Silvia Lomelí, quien durante varios años se convirtió en una de las personalidades más reconocidas de la televisión, especialmente por su trabajo como conductora del matutino ‘Hoy’.

Pero, en 2004, cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, sufrió una grave crisis de salud que le provocó graves secuelas y la obligó a someterse a un largo proceso de rehabilitación.

¿Qué fue lo que le pasó a Silvia Lomelí y cómo se encuentra actualmente?

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Silvia Lomelí / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas e IG @silvia.lomeli

¿Quién es Silvia Lomelí y por qué se alejó de la televisión?

Silvia Lomelí es una actriz y conductora mexicana que comenzó su carrera desde muy joven y alcanzó popularidad por sus papeles en telenovelas como ‘¡Amigos x siempre!’, ‘Cómplices al rescate’ y ‘Misión S.O.S.’.

Además de su faceta como actriz, Silvia se consolidó como conductora y formó parte de ‘Hoy’, donde estuvo al frente junto a Juan José Ulloa entre 2000 y 2004.

Sin embargo, en 2004, mientras participaba en ‘Misión S.O.S.’, Silvia enfrentó un complicado episodio de salud que la obligó a retirarse temporalmente de la pantalla y hacer una pausa en su carrera.

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Silvia Lomelí / Redes sociales

¿Qué le pasó a Silvia Lomelí y por qué estuvo al borde de la muerte?

En 2004, cuando Silvia Lomelí se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, sufrió un paro cardíaco mientras grababa la telenovela infantil ‘Misión S.O.S.’.

La actriz tenía apenas 27 años cuando ocurrió el episodio y, de acuerdo con lo que ella misma ha relatado, permaneció sin vida durante más de tres minutos antes de que los médicos lograran reanimarla. La situación fue sumamente delicada, pues durante ese periodo su cerebro dejó de recibir oxígeno.

La falta de oxigenación le provocó secuelas que afectaron principalmente su habla, motricidad y memoria. Silvia explicó que comenzó a tener problemas para recordar cosas y que incluso le costaba realizar algunas actividades básicas.

Después de aquel episodio, la conductora tuvo que retirarse de la televisión para concentrarse en su recuperación.

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Silvia Lomelí en ‘Hoy’ / Redes sociales

¿A qué se dedica y cómo luce actualmente Silvia Lomelí?

La actriz ha participado en distintos proyectos de televisión durante los últimos años y, a principios de 2026, confirmó su regreso a las telenovelas con ‘Hermanas: un amor compartido’. Además, ha dejado claro que continúa interesada en seguir trabajando tanto en la actuación como en la conducción.

Actualmente, Silvia luce muy diferente a como muchos la recuerdan durante su etapa como conductora de ‘Hoy’, aunque mantiene algunos de sus rasgos característicos. Así luce ahora:

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