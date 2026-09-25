Bárbara Islas denuncia alarmante acoso de fan; pide ayuda urgente a las autoridades: “No va a tener piedad”

A más de un año de que Bárbara Islas habló públicamente sobre el acoso que recibió por parte de un fan, la conductora compartió un alarmante video en el que pidió ayuda de las autoridades para parar el acecho del que ha sido víctima desde hace más de siete años, pues podría pasar algo peor. ¡Te contamos los detalles!

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Bárbara Islas denuncia acoso de un fan por más de 7 años. / Facebook: Bárbara Islas

¿Cómo inició el acoso a Bárbara Islas, exconductora de ¡Cuéntamelo ya!, por parte de un fan?

Tras la controversia entre Bárbara Islas y Gala Montes, la conductora y actriz compartió un alarmante video en el que narró que, desde hace más de 7 años, está siendo acosada por parte de Miguel ‘N’, quien en un principio pareció ser solo un fan, pero poco a poco sus muestras de afecto fueron subiendo de tono.

“Me pedía que si podía abrazarme, darme un beso en el cachete; esto fue mucho más incómodo. Después comenzó a insultar a toda la gente que iba y también me pedía una foto. Más adelante me siguió a mi casa. Mi policía me llamó y me dijo que estaba afuera de mi casa y que quería entrar. Le hablé a la policía y dijo que no podía hacer nada porque estaba en vía pública”. Bárbara Islas

Pese a que no logró ingresar a su hogar, tiempo después encontró la dirección de su familia en Puebla, lugar del que es originaria. En un principio se apareció con su mamá y hermanas pidiendo verla, pero en una ocasión logró entrar hasta el cuarto de mamá, a quien le dijo que se quería casar con la presentadora.

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Bárbara Islas ha sido acosado por un fan desde hace 7 años.

¿Por qué Bárbara Islas decidió denunciar públicamente el acoso de su fan?

Bárbara Islas, actriz de melodramas como ‘Regalo de amor’ y ‘Fuego ardiente’, aseguró que todo el acoso por parte de su ‘fan’ ha quedado registrado en redes, pues tras el fallecimiento de su mamá, la situación empeoró, tanto que llegó a insultar a su expareja y a algunos compañeros de su trabajo.

“Recientemente lo vi afuera de Televisa y esto se volvió muy preocupante para mí porque le mando mensajes a mi hermana directamente diciendo que ya no va a tener piedad ni de mí, ni de ella”. Bárbara Islas

De acuerdo con la actriz y conductora, la única manera en la que se puede proceder actualmente es con la ‘Ley Valeria’, pero actualmente se encuentra en remisiones en la Ciudad de México, por lo que se hace un llamado a que las autoridades prioricen el tema: “ Les pido su apoyo, por favor; mi vida está en riesgo y no soy la única con una situación así ”.

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¿Cuál es la ‘Ley Valeria’ y por qué podría proteger a la conductora Bárbara Islas?

A través del video en el que Bárbara Islas denunció públicamente el acoso de su fan, la presentadora detalló que la ‘Ley Valeria’ es una reforma al código penal que tipifica y sanciona el acecho. Su principal objetivo es prevenir la violencia y sancionar el acecho con el fin de proteger la libertad y seguridad de las personas.

El acecho es un comportamiento persistente, reiterado e indeseado de vigilancia, persecución o contacto, que causa temor y afecta la libertad y la paz de las personas. Principalmente, se puede presentar a través de:



Mensajes o llamadas

Vigilancia personal o en redes sociales y

Cualquier conducta que genere miedo o intimidación

Por el momento, Bárbara Islas no ha dado nuevos detalles y las autoridades aún no emiten una respuesta.

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