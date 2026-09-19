Mariana Echeverría molesta tras ser ‘exhibida’ por dejar basura en un hotel; pide que se respete la privacidad

Luego del regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026 tras dos años alejada de la televisión, la conductora se unió a las celebraciones del 15 de septiembre. Sin embargo, un incidente en el hotel en el que se hospedó la puso en el centro de la polémica una vez más. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Aquí te contamos!

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Mariana Echeverría desata debate en redes tras ser exhibida por un empleado de un hotel. / Redes sociales

¿Qué pasó con Mariana Echeverría y el hotel en el que se hospedó?

En medio de la controversia entre Mariana Echeverría y Gala Montes, la exhabitante de La casa de los famosos México se trasladó a Mexicali como parte de los festejos del 15 de septiembre. Además de los compromisos con la celebración, Echeverría compartió que había hecho varias compras en plaza outlet.

Tras concluir sus compromisos profesionales, la conductora dio a conocer en una historia de Instagram una publicación en la que fue ‘exhibida’ por un empleado del hotel, quien compartió una foto de su habitación con el texto: “Aquí en el hotel dejaste las pruebas de que sí fuiste al outlet”.

De acuerdo con la presentadora, ese tipo de situaciones son una completa falta de respeto a la privacidad, pues más allá de compartir que dejó la basura de las cosas que compró, es preocupante que no se respeten los límites. “¿En qué momento la gente tiene derecho a meterse tanto en tu privacidad y exhibir lo que tienes en tu cuarto de hotel?”, cuestionó Echeverría.

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Mariana Echeverría en nueva controversia tras LCDLFM 2026. / Redes Sociales

¿Cuáles fueron las acciones que tomó Mariana Echeverría tras la polémica con el hotel?

Un par de horas después de que Mariana Echeverría hizo pública su molestia con el hotel de Mexicali en el que se hospedó, la excolaboradora de Me caigo de risa compartió que la situación había quedado resuelta, por lo que decidió borrar su publicación anterior.

De acuerdo con la conductora, todo fue solucionado y su intención no era crear una controversia, sino abordar una situación que cada vez se hace más común, pese a la importancia de la privacidad, lo que creó debate entre los usuarios con comentarios como:



“Será el sereno, pero tiene razón, ¿qué tiene que andar ahí tomándole fotos?”

“No entiendo el problema”.

“Tiene razón Mariana, eso no es nada ético”.

“Yo por lo menos, jamás he dejado basura regada”.

“Pues esta vez sí le doy la razón”.

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¿Cuáles son los planes de Mariana Echeverría tras regresar a La casa de los famosos México 2026?

En medio de la controversia de Mariana Echeverría y el hotel en el que se hospedó, la conductora compartió una imagen en su cuenta de Instagram agradeciendo haber regresado a La casa de los famosos México. Hasta ahora, no ha dado a conocer nuevos proyectos, aunque una parte del público ya ha manifestado sus deseos de verla en otros programas.

“Gracias por regalarme un regreso a la televisión lleno de cariño, de apapachos, de aprendizajes y de momentos que me hicieron volver a mirar la vida desde otro lugar”, expresó Mariana Echeverría a pocos días de que concluya la cuarta temporada del reality show.

Cabe señalar que, por ahora, la controversia de la conductora tras el 15 de septiembre parece haber sido solucionada, pero el debate continúa entre los usuarios de redes.

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