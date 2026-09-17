Muere querida conductora y actriz latina de famosa serie, tras batalla contra el cáncer: ¡Recién cumplió años!

A unos meses de la muerte de la actriz Ece Írtem en plena víspera de su cumpleaños, otro desgarrador caso enlutece a la comunidad digital y a la televisión.

El medio artístico se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una querida actriz de cine, teatro y televisión, dejando atrás una trayectoria de más de 20 años, y siendo parte fundamental de una reconocida franquicia. Te contamos de quién se trata.

Muere actriz dominicana de cine, teatro y televisión / Canva

¿Qué actriz murió recientemente tras batalla contra el cáncer?

La mañana de este jueves 17 de septiembre trascendió que la querida actriz dominicana, Elizabeth Ruiz, murió en su país natal , tras una batalla perdida contra el cáncer.

La noticia también fue confirmada por un compañero actor, con quien trabajó en la saga Lotomán, Tony Dandrades:

Hoy comparto con mucha tristeza esta escena de Lotoman 003, donde tuve la oportunidad de trabajar junto a Elizabeth Ruiz, interpretando a su pretendiente. Me quedo con este bonito recuerdo y con su alegría. Descansa en paz, Elizabeth. Mis condolencias para su familia y todos sus seres queridos. Tony Dandrades

El post fue acompañado con la despedida y homenaje de varios internautas, quienes recuerdan a Elizabeth como importante pieza en el elenco de la franquicia.

El papel de Ruiz en esta saga fue el de “Sobeida”, y fue el que impulsó su carrera para continuar presente en diversos proyectos tanto de la pantalla chica, como en los escenarios.

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Despiden a la actriz Elizabeth Ruiz / IG: tdandrades

¿Qué tipo de cáncer padecía la actriz Elizabeth Ruiz?

De acuerdo con información difundida por medios dominicanos como Diario libre, y retomada por People, Elizabeth Ruiz atravesó durante un tiempo una batalla contra el cáncer, padecimiento que habría provocado que su estado de salud se mantuviera delicado.

No se ha confirmado de manera oficial si esta fue la causa de su muerte o el tipo de cáncer que padecía, pero muchos atribuyen el deterioro de su salud a dicha enfermedad.

En su último video compartido en redes sociales, Ruiz aparece celebrando su cumpleaños, el cual, fue hace aproximadamente cinco semanas. Muchos destacaron que su familia parecía triste y con un panorama desolador:



“ La cara de la niña atrás refleja tanta tristeza. Se nota que algo de ella decía que quizá era su último cumpleaños ”,

”, “ Con razón la niña detrás estaba tan triste ” y,

” y, “Su hija está triste”.

Estos fueron algunos de los comentarios en el post, sitio que también fungió como una despedida para sus seguidores.

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¿Quién era Elizabeth Ruiz y cuál fue su trayectoria?

Elizabeth Ruiz era especialmente recordada por el público dominicano gracias a su participación en la saga cinematográfica Lotomán. La actriz desarrolló una trayectoria que abarcó diferentes áreas. Además de su trabajo en películas, participó en televisión y teatro.

En fechas recientes, se desempeñaba como comunicadora, estando presente en la conducción de diversos programas de televisión.

En el ámbito personal, Elizabeth estuvo casada durante 12 años con el empresario Francisco Javier, quien en noviembre de 2025. La actriz también era madre de dos hijos, ambos menores de edad.

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