‘Hoy Día’ se viste de luto y anuncia EN VIVO una tragedia: “Ayer fallecieron dos de nuestros colegas”

La mañana de este jueves, los televidentes del programa Hoy Día fueron sorprendidos por un emotivo mensaje que interrumpió el tono habitual del programa. Entre palabras de dolor y condolencias, los conductores confirmaron que dos integrantes de la familia de Telemundo habían perdido la vida en un trágico accidente.

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Hoy Día de luto

¿Quién murió y cómo se dio a conocer la noticia de la tragedia que enluta a Telemundo?

La muerte de Eliana Moreno y George Marciniw fue confirmada durante una transmisión de Hoy Día, donde una de las conductoras tomó unos minutos para informar a la audiencia sobre el devastador suceso.

Con visible emoción, la presentadora reveló que ambos colaboradores fallecieron mientras realizaban una cobertura aérea en Los Ángeles, una noticia que tomó por sorpresa a compañeros y televidentes: “Ayer fallecieron dos de nuestros colegas en Los Ángeles. Ellos transmitían en vivo para Telemundo 52 y NBC4 cuando el helicóptero en el que viajaban se precipitó al suelo”, expresó al aire.

Después del anuncio, el programa mostró fotografías de los comunicadores mientras aparecía en pantalla un mensaje recordando la pérdida de los integrantes de la cobertura aérea de Telemundo 52.

La conductora también envió un mensaje de solidaridad a quienes hoy enfrentan el dolor de esta pérdida: “Así que, desde aquí, le enviamos a su familia, a sus amigos, a toda la gente que tanto los quiere y los va a extrañar, nuestro más sentido pésame”, agregó.

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Eliana Moreno y George Marciniw murieron en accidente aéreo / Redes sociales

¿De qué murieron Eliana Moreno y George Marciniw y habrá homenaje tras el accidente de helicóptero?

De acuerdo con la información difundida por las cadenas televisivas, el accidente ocurrió la tarde del 15 de septiembre mientras el helicóptero NewsChopper 4 realizaba una cobertura informativa en la zona de Chatsworth, en Los Ángeles.

La aeronave daba seguimiento a las consecuencias de un accidente vial entre una camioneta y un autobús del sistema Metro cuando, poco después de una intervención al aire, se perdió contacto con la tripulación. Horas más tarde se confirmó que el helicóptero se había desplomado, cobrando la vida de quienes se encontraban a bordo.

Además de Eliana Moreno y George Marciniw, una tercera persona que se hallaba en tierra también perdió la vida. Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre ceremonias públicas o homenajes oficiales. Sin embargo, los mensajes de despedida de colegas y compañeros han comenzado a multiplicarse en redes sociales, donde ambos son recordados por su profesionalismo y compromiso con la información.

Las autoridades estadounidenses ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el desplome de la aeronave. Hasta ahora no existe una causa oficial confirmada.

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¿Qué se sabe del accidente de helicóptero donde murieron los colaboradores de Telemundo?

La tragedia ocurrió mientras la tripulación realizaba una de las coberturas informativas habituales para NBC4 y Telemundo 52, dos de las principales cadenas de noticias locales en Los Ángeles. Según los reportes preliminares, el helicóptero operaba como parte de las transmisiones aéreas utilizadas para informar sobre incidentes de tránsito y eventos de alto impacto en la ciudad.

Tras perder comunicación con la aeronave, comenzó un operativo de búsqueda que terminó con la confirmación del accidente y del fallecimiento de sus ocupantes.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya trabajan para esclarecer lo ocurrido y establecer si existió alguna falla mecánica, condición externa o factor humano detrás del desplome.

🚨URGENTE: Helicóptero da KNBC cai enquanto cobria colisão de ônibus do metrô em Los Angeles, Califórnia. pic.twitter.com/x7zEmaU12M — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) September 16, 2026

¿Quién fue Eliana Moreno y quién era George Marciniw?

Eliana Moreno desarrolló una destacada carrera como periodista y fotoperiodista aérea. Gran parte de su trabajo consistía en reportar desde el aire acontecimientos de interés público para las audiencias del sur de California.

Gracias a su experiencia en coberturas de última hora, se convirtió en un rostro reconocido dentro de las transmisiones informativas de Telemundo 52 y NBC4.

Por su parte, George Marciniw era el piloto encargado de operar la aeronave utilizada en estas coberturas especiales. Su trabajo permitía que las televisoras ofrecieran imágenes en tiempo real de emergencias, tráfico y acontecimientos relevantes para la comunidad.

Ambos colaboraban con la empresa Angel City Air, responsable de operar el helicóptero utilizado por las cadenas de televisión.